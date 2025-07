Standard is begonnen aan zijn stage in Le Touquet: vier spelers worden voorlopig gespaard

De spelers van Standard hadden maandag hun eerste trainingssessie voordat ze dinsdag echt aan de slag gaan. Vier spelers hebben apart getraind.

Na een busreis van bijna vier uur zijn de spelers van Standard maandag aangekomen in Le Touquet voor een trainingskamp van een week, waarin twee oefenwedstrijden gepland staan tegen Boulogne en Lens.

Terwijl de Rouches pas echt van start zullen gaan op dinsdag, met twee geplande trainingssessies - één 's ochtends en één in de namiddag -, volgde er maandag al een 'acclimatisatiesessie'.

Vier spelers trainden echter apart van de groep: Casper Nielsen, die onlangs is aangekomen en nog bezig is met zijn fysieke herstel, Ibe Hautekiet en David Bates, allebei terug van blessure, en Hakim Sahabo.

Dus veel voorzichtigheid voor deze vier spelers. Mircea Rednic wil uiteraard geen enkel risico nemen nog voor het begin van het seizoen... een scenario dat Standard vorig jaar al heeft meegemaakt onder Ivan Leko, na een bijzonder intensieve voorbereiding.

Dus 24 spelers, inclusief drie doelmannen, namen deel aan deze eerste sessie op het veld in Le Touquet, onder een bewolkte maar droge hemel. De vier gespaarde spelers zouden in de loop van de week volledig terugkeren naar de groep.