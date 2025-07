Anderlecht wil kern afslanken en loonlasten verminderen: Deze zes spelers mogen de club verlaten

Anderlecht heeft al enkele slagen thuisgehaald op de transfermarkt. Maar aan uitgaande zijde is er nog niet veel gebeurd, waardoor de Brusselaars met maar liefst 35 spelers op stage vertrokken. Toch mogen enkele spelers de komende weken Neerpede wel degelijk verlaten.

Heel wat nieuwe gezichten bij Anderlecht, dat al een aantal transfers afrondde. Maar aan uitgaande zijde staat er nog heel wat te gebeuren. Om de kern af te slanken, zou Paars-Wit afscheid willen nemen van minstens zes spelers, dat schrijft Het Nieuwsblad.

De namen die de club mogen verlaten, zijn niet bijster verrassend. Zo is Mats Rits één van de slachtoffers van de versterkingen die de club gehaald heeft voor het middenveld. Na de komst van Cedric Hatenboer, Nathan Saliba en Enric Llansana is er geen plaats meer voor Rits, die amper 160 minuten speelde sinds de komst van Besnik Hasi. Verschillende subtoppers zouden al geïnformeerd hebben naar zijn diensten.

Een andere middenvelder die andere oorden mag opzoeken, is Majeed Ashimeru. Als hij fit is, is de Ghanees iemand die zeker zijn plaats heeft binnen Anderlecht. Helaas is er aan die voorwaarde de voorbije jaren te weinig voldaan.

Ook Foket en Augustinsson mogen vertrekken

Op de backposities is er geen sprake van gigantische weelde, maar toch mogen twee spelers beschikken. Thomas Foket kon op geen enkel moment overtuigen sinds hij vorige zomer overkwam van Stade Reims en mag gratis vertrekken. Door de komst van Ilay Camara en de aanwezigheid van Mousa N'Diaye is ook Ludwig Augustinsson overbodig bij Anderlecht.

De twee laatste namen op de lijst van overbodige spelers hoeven niet te verrassen. Zowel Mads Kikkenborg als Alexis Flips, waar Anderlecht twee jaar geleden nog meer dan drie miljoen euro voor betaalde, mogen de club verlaten.