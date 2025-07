Jamal Musiala reageert voor het eerst na zware blessure en laat zich duidelijk uit over rol Donnarumma

Jamal Musiala heeft woensdag voor het eerst gereageerd op zijn zware blessure die hij opliep tijdens het duel tussen Bayern München en Paris Saint-Germain op het WK voor clubs. Het 22-jarige toptalent richtte zich via Instagram tot zijn fans en de voetbalwereld in een dankbare boodschap.

“Hallo, iedereen. Ik wil jullie bedanken voor de steun, dat betekent heel veel voor mij”, begon Musiala zijn bericht. “Het is mooi om te zien hoe de voetbalwereld samenkomt tijdens zulke momenten. Ik waardeer het heel erg.” Volgens Musiala is de operatie goed verlopen en is hij in goede handen bij zijn medische team.

Opvallend is dat Musiala niemand met de vinger wijst. “Ik wil benadrukken dat niemand schuldig is in deze situatie. Zulke dingen gebeuren nou eenmaal in het voetbal", schrijft hij. “Ik ga de komende tijd gebruiken om weer sterker te worden. Ik kijk ernaar uit om jullie weer te zien.”

Na het incident was Gianluigi Donnarumma, de PSG-doelman die betrokken was bij het moment van de blessure, er snel bij om via sociale media zijn steun te betuigen. “Al mijn gebeden en goede wensen zijn voor jou”, schreef hij kort na afloop van de wedstrijd.

Toch denkt niet iedereen er zo mild over. Bayern-doelman Manuel Neuer uitte stevige kritiek op Donnarumma. “Hij hoefde het duel helemaal niet op deze manier in te gaan", zei hij tegenover Sky Sport. “Hij nam een risico, een risico om zijn tegenstander zwaar te blesseren.”

Neuer was vooral verontwaardigd over de manier waarop de Italiaan zich na het incident gedroeg. “Ik zei tegen hem: ‘Moet je niet even gaan kijken hoe het met onze speler gaat?’ Dat is toch normaal? Pas daarna ging hij die kant op. Iedereen moet zelf weten of ze zijn reactie geloven. Ik zou zelf anders hebben gehandeld", besloot de Duitser.