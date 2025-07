En plots gaat het snel: JPL-club kondigt alweer stevige versterking aan

Dender heeft opnieuw beet. Dinsdagavond heeft het de komst van Krzysztof Koton aangekondigd. De verdedigende middenvelder komt over van Polonia Warschau.

Na enkele moeilijke oefenwedstrijden had Vincent Euvrard aan zijn leiding bevestigd dat hij versterking nodig had om een nieuw behoud in 1A de komende maanden te verzekeren. Het lijkt erop dat er geluisterd is.

Tot nu toe had Dender, naast de definitieve transfers van Roman Kvet en Aurélien Scheidler (die mogelijk zijn vastgelegd om duurder te worden verkocht), slechts twee nieuwe gezichten verwelkomd: Nail Moutha-Sebtaoui (RSCA Futures) en Luc Marijnissen (Lierse).

En hier is de derde: Krzysztof Koton heeft dinsdagavond een contract getekend voor drie jaar. Hij is een Poolse verdedigende middenvelder, actief bij Polonia Warschau.

Een talent van het Poolse voetbal

Koton heeft zich bij Polonia de voorbije vier jaar als basisspeler opgewerkt, waarbij hij deze historische Poolse voetbalclub heeft geholpen om van de vierde naar de tweede divisie te promoveren. Een terugkeer naar de elite was nabij, maar het team verloor in de play-offs tegen Wisla Plock.

De voormalig U21-international Koton zal echter de eerste divisie ontdekken, maar dan in België. De toekomst zal uitwijzen of Julien Gorius weer een schot in de roos heeft gemaakt. De laatste tijd is de sportdirecteur van Dender erin geslaagd om enkele interessante spelers te vinden voor een goede prijs.