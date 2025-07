KRC Genk legt de lat hoger dan vorig seizoen: "Verwachten nog twee vertrekkers"

Bij KRC Genk leeft opnieuw de ambitie om mee te strijden aan de top van het Belgische voetbal. Technisch directeur Dimitri De Condé benadrukt dat minder dan een plaats in de top drie én Europees voetbal dit seizoen als een ontgoocheling zou worden gezien.

Hoewel Genk de titel niet als must bestempelt, zijn de verwachtingen na het sterke reguliere seizoen vorig jaar duidelijk verhoogd. “De lat ligt hoger. De spelers en staf weten wat er van hen verwacht wordt", klinkt het bij Sporza. In de play-offs liet Genk toen de titel glippen na een sterke eerste seizoenshelft.

De voorbereiding verliep alvast vlekkeloos. “We hebben weinig blessures en nagenoeg iedereen is fit,” aldus De Condé. Wel wordt er nog gerekend op enkele uitgaande transfers: onder meer Tolu en El Ouahdi lijken op weg naar de uitgang, al blijven ze zich professioneel opstellen binnen de groep.

Vertrekkers zullen in elk geval vervangen worden, verzekert De Condé. “We willen op elke positie dubbele bezetting. Als Tolu vertrekt, krijgt Oh het vertrouwen in de spits.” Door het WK voor clubs is de transfermarkt volgens hem nog wat vertraagd, maar de club blijft alert.

In doel is Genk inmiddels al versterkt. Na het definitieve vertrek van Mike Penders – ondanks pogingen om hem nog een jaar te houden – trok de club Tobias Lawal aan. De Oostenrijker moet samen met Hendrik Van Crombrugge strijden om het nummer één-shirt.

Ook jong talent wordt nauwlettend gevolgd. Zo klopt de 17-jarige Lucca Brughmans nadrukkelijk op de deur. “Maar we willen hem rustig laten groeien bij Jong Genk", besluit De Condé. De sportieve ambities zijn duidelijk: Genk wil structureel terug naar de Belgische top.