KRC Genk en STVV anticiperen op geen voetbal op tv: supporters krijgen alternatief op DAZN-app van Limburgers

Met nog amper een week tot de start van de Jupiler Pro League, dreigt de Belgische voetbalfan in de kou te blijven staan. De onderhandelingen tussen rechtenhouder DAZN en de telecomoperatoren zitten nog steeds muurvast.

Dat betekent voorlopig geen live wedstrijden via de klassieke tv-zenders, maar enkel via streaming op DAZN. Vooral fans zonder smart-tv of digitale vaardigheden dreigen daardoor uit de boot te vallen.

KRC Genk en STVV volgen de situatie met argusogen en drukken hun bezorgdheid uit. Genk opent het nieuwe seizoen op zondag 27 juli om 13.30 uur met een topaffiche tegen Club Brugge. Slechts 990 supporters kunnen mee naar Brugge, terwijl de rest op de DAZN-app moet vertrouwen — of mogelijk op een alternatief van de club.

“We vinden het jammer voor onze fans dat de match niet op tv te zien zal zijn", zegt Iben Sempels, persverantwoordelijke van KRC Genk, in HBvL. “Daarom bekijken we of we, net als in de play-offs vorig seizoen, een groot scherm kunnen voorzien in de fanzone van de Cegeka Arena.” Zo zou de Genkse achterban alsnog in groep kunnen supporteren.

Ook STVV laat weten dat het dossier leeft binnen de club. Zij spelen op zondagavond tegen AA Gent en hopen hun fans wél live in het stadion te mogen ontvangen. “Het is voor ons een dubbel verhaal", zegt Brand Manager Bert Stas. “Enerzijds hopen we op extra publiek in Stayen, anderzijds begrijpen we dat minder mobiele fans het moeilijk krijgen zonder tv-uitzending.”

Voor de clubs zijn de uitzendrechten niet alleen belangrijk voor de fans, maar ook financieel cruciaal. Een blijvend conflict kan dus serieuze gevolgen hebben, zowel sportief als economisch. De druk op DAZN en de operatoren neemt intussen toe om alsnog tot een akkoord te komen.