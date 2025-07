Olivier Renard doet fans Anderlecht watertanden: "Bij Standard haalde ik Moussa Djenepo binnen voor 50.000 euro en ..."

Olivier Renard blijft hard werken om Besnik Hasi een competitief team te bieden. De sportdirecteur blikt terug op zijn aanwervingsstrategie en is daarbij toch wel vrij lyrisch.

Sinds zijn aankomst heeft Olivier Renard zich onderscheiden door de komst van veel jonge buitenlandse spelers. Een kaart die zijn voorganger Jesper Fredberg minder gebruikte, met meer nadruk op zekere waarden, zelfs als dat betekende tevreden te zijn met spelers op huurbasis of met profielen die achterbleven na een zwaar seizoen.

Keita als man van de toekomst?

Bij de komst van Zoumana Keita (aangekomen vanuit de Duitse derde divisie op 19-jarige leeftijd) legt Olivier Renard uit dat de club deze jonge nieuwkomers de tijd zal geven om te groeien: "Daarom hebben we ook ervaren spelers zoals Lucas Biglia en Jérémy Taravel om de nieuwkomers te begeleiden. We kopen geen spelers die op hun hoogtepunt zijn, we ontwikkelen hen".

In een interview met Het Nieuwsblad staat de sportdirecteur achter zijn strategie: "Mijn taak is om spelers te vinden die het potentieel hebben om een 9 op 10 te worden wanneer ze nog 'slechts' een 6 op 10 zijn".

Anderlecht focust op jongeren met groot groeipotentieel

De voormalige doelman heeft altijd op deze manier gewerkt en de methode heeft al zijn vruchten afgeworpen: "Bij Standard heb ik Moussa Djenepo aangetrokken voor 50.000 euro. Ibrahim Kanaté heeft datzelfde profiel."

Anderlecht moest meer betalen voor Kanaté (bijna twee miljoen euro), maar kan zich erop beroemen de eerste Europese club te zijn van deze ruwe diamant uit Mali. Voor Olivier Renard is de komst van de 18-jarige winger (die begon bij de RSCA Futures voordat hij aan het einde van het seizoen in de A-kern werd opgenomen) bedoeld om het team nieuw leven in te blazen.

"Snelheid is net zo belangrijk in het hart van het spel als op de flanken. In het midden zullen Llansana en Saliba pit en volume toevoegen. Op de flank zijn Angulo en Kanaté erg snel. En zelfs als Huerta minder indrukwekkend is op het gebied van versnelling, is hij ongrijpbaar in de eerste tien meter." Het is nu aan Besnik Hasi om er een samenhangend geheel van te maken.