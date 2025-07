Een uitweg op maat voor Moussa Djenepo (Standard)?

Moussa Djenepo is nog steeds een speler van Standard, maar zal dat niet blijven. De club zoekt een oplossing voor de speler, en die zou uit Saoedi-Arabië kunnen komen.

Moussa Djenepo (27 jaar oud) is teruggekeerd van zijn uitleenbeurt bij Antalyaspor, maar de Malinese vleugelspeler heeft geen toekomst meer bij Standard. Gekocht voor 3,5 miljoen euro in 2023, een volstrekt waanzinnig bedrag voor een speler die destijds matige medische tests had afgelegd, verdient Djenepo bovendien een zeer hoog salaris volgens Luikse normen.

Kortom: Wilmots moet een oplossing vinden, en snel. Die oplossing zou kunnen komen uit Saoedi-Arabië. Volgens informatie van Africa Foot, wordt Moussa Djenepo beoogd door Neom SC. Een club die in 2023 van naam is veranderd en zich zal vestigen in de futuristische stad Neom, waarvan de bouw in volle gang is in de zandvlaktes van Saoedi-Arabië.

Neom voert een ambitieuze werving uit en heeft onlangs Alexandre Lacazette overgenomen. Men herinnert zich dat de club, getraind door Christophe Galtier, zelfs kort heeft gedroomd van Kevin De Bruyne. Moussa Djenepo zou naar verluidt een salaris van 5 miljoen euro aangeboden kunnen krijgen.

Africa Foot meldt echter dat de speler momenteel vrij is van contract, iets wat Sudinfo onlangs heeft ontkend: er zou geen overeenkomst zijn bereikt tussen Djenepo en Standard over een gezamenlijke beëindiging van het contract. De Malinese international wordt nog steeds geschat op 2 miljoen euro en Matricule 16 zal meewerken aan een vertrek zodra er een aanbod binnenkomt.

Moussa Djenepo heeft nooit zijn vorm teruggevonden sinds hij in 2023 terugkeerde naar Sclessin. Hij speelde 30 wedstrijden in 2023-2024, met slechts één doelpunt. Zijn uitleenperiode vorig seizoen bij Antalyaspor was nauwelijks overtuigender.