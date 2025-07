Waanzinnig: Liverpool doet bod van 138 miljoen euro... dat wordt afgewezen

Liverpool heeft geprobeerd om een grote slag te slaan op de transfermarkt. De Reds zouden een waanzinnig bod hebben gedaan om Alexander Isak binnen te halen.

De transfermarkt van de Premier League is volledig uit de hand gelopen, dat weten we. Maar Liverpool was bereid om nog een stap verder te gaan door 120 miljoen pond (ongeveer 138 miljoen euro) te spenderen aan Alexander Isak (25 jaar), de aanvaller van Newcastle United die vorig seizoen 27 doelpunten maakte in alle competities.

Een waanzinnig bod dat Newcastle, eigendom van het PIF (het Saoedische investeringsfonds), krachtig heeft afgewezen: de Magpies willen Isak deze zomer niet verkopen, zelfs niet voor een recordbedrag. Dat meldt The Sun, dat benadrukt dat aan de kant van de Zweedse speler de situatie vragen oproept.

Alexander Isak zou hopen op een salarisverhoging en contractverlenging als beloning voor zijn uitstekende prestaties. Het bod van Liverpool zou Newcastle United kunnen aanzetten om hiermee in te stemmen. Isak staat momenteel onder contract tot 2028, maar zijn contract is niet verlengd sinds zijn ondertekening in 2022.

Liverpool hoopte van deze situatie te profiteren en heeft daarom geprobeerd om de deal af te dwingen door het bedrag te bieden waar Isak op wordt geschat. Tegelijkertijd hebben de Reds zich gemengd in de zaak rond Hugo Ekitike, waarvoor Newcastle 80 miljoen euro heeft geboden aan Eintracht Frankfurt.

Alexander Isak heeft 109 wedstrijden gespeeld voor de Magpies sinds zijn komst, met een indrukwekkend totaal van 62 doelpunten. De Zweedse international (16 goals in 52 interlands) is momenteel een van de meest opvallende doelpuntenmakers in Europa.