Een eerste Rode Duivel voor Kompany? Bayern München denkt aan Belgische aanvaller

Bayern München is van plan zich nog te versterken tijdens deze transferperiode. Een van de opties van Vincent Kompany leidt naar Lyon.

Tijdens de eerste transferperiode van het Vincent Kompany-tijdperk trok Bayern München de portemonnee open om de ploeg naar eigen wens te hervormen: 149 miljoen uitgegeven. Deze zomer heeft Der Rekordmeister tot nu toe alleen Jonathan Tah aangetrokken voor twee miljoen euro.

Maar achter de schermen blijft het bestuur zich richten op potentiële nieuwe aanwinsten. Bayern hoopt Luis Diaz aan te trekken, die Liverpool zou kunnen verlaten. Mocht de deal mislukken, dan zou plan B wel eens een Belg kunnen zijn.

Een week geleden brachten we al geruchten uit Engeland over Leandro Trossard als een alternatief. Maar vandaag wordt een andere Rode Duivel genoemd door Fabrizio Romano als mogelijke doelwit voor Bayern.

De transfergoeroe schrijft dat als de deal met Luis Diaz niet doorgaat, Bayern Malick Fofana wil binnenhalen. De Duitse topclub is zelfs al in actie geschoten.

De club van Vincent Kompany heeft de eerste contacten gelegd om informatie in te winnen. Vince the Prince zou dus een Rode Duivel in Beieren kunnen verwelkomen, zelfs als Luis Diaz de eerste keuze blijft.