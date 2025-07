Beerschot gaat voor de tweede keer deze zomer op stage: Messoudi waarschuwt zijn spelers al

Beerschot gaat deze week opnieuw op stage, voor de tweede keer al deze zomer. De club bereidt zich zo goed mogelijk voor op het nieuwe seizoen.

Beerschot degradeerde afgelopen seizoen weer naar de Challenger Pro League, na slechts één jaar op het hoogste niveau. De Kielse Ratten bereiden zich nu zo goed mogelijk voor, om zo snel mogelijk terug te keren.

De club zal voor de tweede keer deze zomer op stage vertrekken. Eerst was er al eentje in de Kempen, nu volgt nog een oefenstage in Nederland. Die zal van 22 juli tot 26 juli doorgaan.

"De stage in Nederland zal dus vooral een intervalweek worden. We zijn geleidelijk aan de afstanden wat kleiner aan het maken, want de jongens hebben de laatste weken al zeer veel gegeven op training", zegt trainer Mo Messoudi bij Gazet van Antwerpen.

"Bij mij is daar ook geen weg terug in: iedereen moet trachten te volgen in het ritme", waarschuwt hij zijn spelers. "Lukt dat niet? Wel, dan moeten ze afhaken en dat zou natuurlijk jammer zijn."

Op 26 juli speelt Beerschot tegen Groningen. Een week later volgt de de memorial Marc Steenackers, waar tegen Venezia wordt gespeeld. Weer een week nadien begint de club haar CPL-seizoen tegen Seraing.