Dender tankt vertrouwen tegen Anderlecht: Euvrard komt met goed nieuws voor de fans

FCV Dender verloor nipt van Anderlecht in een oefenmatch (1-0), maar trainer Vincent Euvrard ziet positieve signalen. Ondanks een (voorlopig) magere aanval blijft hij hoopvol richting de competitiestart.

FCV Dender maakt zich op voor de seizoensstart in de JPL. Het loopt er al een pak beter dan aan het begin van de voorbereiding, dat is duidelijk. Zaterdag verloren de troepen van Vincent Euvrard een oefenmatch met 1-0 van Anderlecht.

Een strafschopdoelpunt van Kasper Dolberg maakte het verschil. Dat Dender niet scoorde is ergens logisch: Scheidler, Nsimba en Berte konden niet gebruikt worden. Euvrard ziet het goed komen.

"Positief was dat we weinig kansen weggaven", zegt de trainer bij Het Laatste Nieuws. "De organisatie stond op punt. Het tegendoelpunt kwam er na een onnodige overtreding van Goncalves. We toonden bij momenten goed voetbal, maar het ontbrak ons aan precisie in de eindfase. Hierdoor creëerden we iets te weinig doelgevaar, al trof Masangu wel het doelhout."

"Scheidler bleef uit voorzorg aan de kant en we hopen hem tegen de competitiestart op te lappen", vertelt hij over zijn spits. Op de mercato moet er ook nog wat gebeuren.

"We zijn bovendien nog bezig met een aantal transferdossiers en ik hoop dat er een aantal kunnen afgerond worden", komt de coach met goed nieuws voor de fans. "We moeten intussen op de automatismen van vorig jaar teren. Door omstandigheden staan we nu nog niet zo ver als vorig seizoen", besluit Euvrard.