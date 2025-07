Kan Standard in de top 6 eindigen? Wat we kunnen verwachten van de Rouches onder leiding van Mircea Rednic dit seizoen

Standard wil zijn plek in de top 6 terugvinden. Onder leiding van Mircea Rednic, zullen de Rouches een meer aanvallende speelstijl aannemen, gedreven door een gemeenschappelijke wens om het imago van de club op te vijzen.

De bal rolt opnieuw in België. Na de Supercup die zondag werd gewonnen door Club Brugge tegen Union Saint-Gilloise, zal de Jupiler Pro League komend weekend weer van start gaan. Het ideale moment om de krachten te evalueren en een samenvatting te maken van de voorbereiding, te beginnen met Standard.

Matricule 16 is de club die intern de meeste veranderingen heeft ondergaan. Een nieuw trio van sterke mannen is gearriveerd, bestaande uit Giacomo Angelini, Pierre François en Marc Wilmots. Allemaal Luikenaars. Zij zijn belast met het terugbrengen van Standard naar de top van het Belgische voetbal, met als uitgesproken doel om al in het eerste jaar terug te keren naar de top 6.

Voor deze missie heeft de nieuwe sportief directeur van de Rouches, Marc Wilmots, gekozen voor Mircea Rednic als hoofdcoach. De voormalige speler van de club, die vijf seizoenen voor Standard speelde voordat hij het team in het seizoen 2012-2013 voor het eerst onder zijn hoede nam, wil een veel offensievere speelstijl invoeren dan zijn voorganger, Ivan Leko.

De Kroatische trainer, die kort na de komst van Marc Wilmots vertrok, klaagde over een kern die niet genoeg kwaliteit had om aantrekkelijk voetbal te spelen. Ivan Leko had Standard naar de zevende plaats in de reguliere competitie geleid, maar de principes die hij toepaste pasten niet bij de club. Mircea Rednic zal het anders moeten aanpakken en is daar al mee begonnen in de voorbereiding, geholpen door een zeer actieve start van de transferperiode.

Aankomsten op 21/07/25 Vertrekken op 21/07/25 Lucas Pirard Laurent Henkinet (staf) Josué Homawoo Attila Szalai Marco Ilaimaharitra Lucas Noubi Casper Nielsen Ilay Camara Nayel Mehssatou Lazare Amani Adnane Abid Sotiris Alexandropoulos Rafiki Saïd Marko Bulat Tobias Mohr Brahim Ghalidi Thomas Henry Andreas Hountondji Dennis Ayensa (koopoptie) Andi Zeqiri Soufiane Benjdida

Een gloednieuw middenveld en vers bloed in de aanval

Met negen nieuwe aanwinsten, plus de aankoopoptie van Dennis Ayensa, lijkt Standard beter bewapend op alle posities. Er moeten echter nog steeds verschillende vertrekken worden verwacht, omdat Matthieu Epolo, Nathan Ngoy, Ibe Hautekiet, Léandre Kuavita en Marlon Fossey in de belangstelling staan bij verschillende clubs. De transferperiode van Luik is "on hold", maar elk vertrek zal waarschijnlijk numeriek worden opgevangen.

Dit Standard is de voorbereiding begonnen met twee overwinningen tegen Aubel (0-3) en Maastricht (2-0). De Rouches vertrokken vervolgens naar Le Touquet voor een trainingskamp van een week, waar ze wonnen van Boulogne (0-1) voordat ze gelijkspeelden tegen RC Lens (2-2). Terug in België eindigden ze hun voorbereiding met een 2-0 overwinning tegen RAEC Mons en een klein duel tegen de U23 van SL16 FC.

Zoals hierboven vermeld, is de speelstijl bij Standard dus drastisch veranderd, en de driemansverdediging opgelegd door Ivan Leko heeft plaatsgemaakt voor een viermansverdediging, met vele aanpassingen hogerop in het spel. Mircea Rednic kan zijn team laten spelen in een 4-4-2, 4-3-3 of zelfs 4-2-3-1, en zal niet aarzelen om zich aan te passen aan de tegenstander.

Heeft Standard eindelijk de formule gevonden die hen terugbrengt naar de top van het land? Het is natuurlijk nog veel te vroeg om dat te zeggen, maar een eerste antwoord zal zaterdagavond gegeven worden bij RAAL, voor een eerste wedstrijd van het seizoen op een kunstgrasveld, bij de promovendus, in de gloednieuwe Easi Arena.