STVV wil dit seizoen pretbederver zijn... maar heeft het daar wel de middelen voor?

Sint-Truiden wil zo snel mogelijk veiligstellen, maar droomt groter. Wouter Vrancken hoopt dat zijn team voor opschudding kan zorgen in de strijd om de top 6.

Sint-Truiden wil niet langer onderaan bengelen

Sint-Truiden eindigde vorig seizoen als veertiende in de reguliere competitie en moest play-downs spelen om zijn plaats in de hoogste klasse veilig te stellen. Ondanks twee nederlagen tegen KV Kortrijk en Cercle Brugge, slaagde Wouter Vrancken en zijn troepen erin om de degradatiestrijd te winnen en vermeed zo de barragewedstrijden. Een opluchting, maar over het algemeen een teleurstellend seizoen onder de verwachtingen.

Het club hoopte op een rustig seizoen, misschien zelfs strijden voor de top 6, maar Sint-Truiden kwam er al snel bedrogen uit. In januari probeerde het bestuur een ambitieuzere koers te varen, met een veelbelovende aanvalslinie bestaande uit Loïc Lapoussin, Didier Lamkel Zé en Adriano Bertaccini. Op papier veel talent, maar Felice Mazzù slaagde er nooit in om dit trio te laten werken, mede door problematisch gedrag, vooral van Lapoussin en Lamkel Zé. Het klikte niet, Mazzù werd kort voor het einde van het seizoen ontslagen.

Dus deze zomer was het tijd voor een grote schoonmaak. Trainer Wouter Vrancken sprak over het belang van het verwijderen van de "rotte appels" uit de kleedkamer. Dat is nu gebeurd. Naast deze interne schoonmaak, vertrokken ook Kahveh Zahiroleslam, Olivier Dumont en vooral Joël Fujita, die voor 3,5 miljoen euro naar Sankt Pauli trok. Ryan Merlen kwam ter vervanging van Fujita over van RFC Liège. De club verwelkomde al acht nieuwe spelers.

Een rustiger seizoen... en een verrassende rol voor Sint-Truiden?

Een ambitieuzere maar ook evenwichtige ploeg van Sint-Truiden maakt zich op voor het seizoen 2025-2026. De Truienaars hebben een intensieve voorbereiding achter de rug, met enkele bemoedigende oefenwedstrijden. Ze versloegen Zepperen-Brustem (0-3), Sporting Hasselt (1-2), Thes Sport (2-4) en Westerlo (1-3).

De enige smet op de voorbereiding was een nederlaag tegen Fortuna Sittard (2-1). Sint-Truiden sloot zijn voorbereiding af met twee overwinningen: tegen MVV Maastricht (1-0) en het Saudische Al-Qadsiah (0-1). Genoeg om vertrouwen te tanken voor de start van de competitie met een thuiswedstrijd tegen KAA Gent, gevolgd door een uitwedstrijd tegen Sporting Charleroi.

Met een vernieuwde, meer bescheiden en hardwerkende selectie hoopt Sint-Truiden nu op een rustiger seizoen onder de leiding van een ambitieuze coach. Eerste doel: het behoud veiligstellen zonder te bibberen. Tweede ambitie: voor verrassingen zorgen in de bovenste helft van het klassement.