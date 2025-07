Zorgt Fink voor grote verrassing in Genkse basis tegen Club Brugge?

KRC Genk speelde 1-1 gelijk tegen Rayo Vallecano in de laatste oefenmatch voor de competitiestart. Coach Thorsten Fink zette Oh in de basis en lijkt te kiezen voor de Zuid-Koreaan als vaste spits. Maar wat met Tolu die nog steeds geen transfer versierde?

KRC Genk speelde afgelopen weekend zijn laatste oefenwedstrijd tegen Rayo Vallecano. De Limburgers speelden 1-1 gelijk in eigen huis. Thorsten Fink hakte al knopen door. Zo stond Hyeon-Gyu Oh in de basis.

Hij moet de vaste spits worden van Racing Genk volgend seizoen. Tegen de Spanjaarden had de Zuid-Koreaan het toch bijzonder lastig. Hij werd amper in het spel betrokken en scoorde niet. Een grote kans kreeg hij ook niet.

"Ik vond de prestatie van Oh niet slecht", reageerde coach Thorsten Fink bij Het Belang van Limburg. "Oké, hij scoorde dan wel niet, maar dat wil niet zeggen dat je als spits automatisch een slechte wedstrijd hebt gespeeld."

Dat maakt ruimte voor een andere vraag: wat met Tolu? De Nigeriaanse spits heeft zijn transfer nog steeds niet beet, dus lijkt de kans groot dat hij er dit weekend gewoon nog is. Zal hij dan ook spelen?

"We zullen wel zien of Tolu er volgende week nog is, en dan speelt of niet. Oh is in ieder geval een goed type om tegen Club Brugge te zetten. Ik kan sowieso rekenen op topspitsen. Zo ben ik ook heel blij met Robin Mirisola, die het uitstekend doet. Maar hij is jong en moet nog geduld uitoefenen", besluit de Duitse oefenmeester.