'Akkoord gevonden: knaltransfer voor Rode Duivel Koni De Winter'

Koni De Winter zou Genoa moeten verlaten, twee jaar na zijn eerste stappen bij de club. De centrale verdediger heeft een persoonlijke overeenkomst bereikt met Inter Milan, dat nog de kwestie van de vergoeding moet regelen.

Koni De Winter verliet Zulte Waregem en België in 2018 om zich aan te sluiten bij de jeugdopleiding van Juventus. Sindsdien heeft hij Italië nooit meer verlaten.

Na zijn opleiding bij de Oude Dame werd de centrale verdediger uitgeleend aan Empoli, en vervolgens aan Genoa, dat hem vorige zomer definitief overnam voor acht miljoen euro. Een jaar later zou hij Genoa al moeten verlaten, maar niet voor Saudi-Arabië, dat hem nochtans een gouden brug had geboden.

Persoonlijk akkoord tussen Koni De Winter en Inter Milan

Het Nieuwsblad meldt dat de 23-jarige Rode Duivel (drie caps) een persoonlijk akkoord heeft bereikt met Inter Milan. De club was tweemaal finalist van de Champions League in de afgelopen drie seizoenen.

Zijn vertrek is dus zeer nabij, maar de krant geeft aan dat Inter zal proberen de gevraagde prijs van Genoa te verlagen. Die bedraagt namelijk 25 miljoen euro. Inter zou ook moeten verkopen voordat De Winter kan worden vastgelegd.

Dus er zal wat geduld nodig zijn, maar de transfer is in gang gezet. Koni De Winter zal in Noord-Italië verschillende bekende spelers uit onze Pro League tegenkomen: Sebastiano Esposito (ex-Anderlecht), Tajon Buchanan (ex-Club Brugge) en... Zinho Vanheusden, die terug bij Inter is.