📷 Amper jaar na huwelijk: Steven Defour heeft wel heel bijzonder nieuws te melden

Voormalig Rode Duivel Steven Defour heeft prachtig nieuws: hij wordt opnieuw papa. Samen met zijn echtgenote Isabel Stams verwacht hij hun eerste kindje. Het koppel maakte het blijde nieuws bekend via sociale media, met een hartverwarmende boodschap: "One more to love".

Liefde bezegeld met een huwelijk

Defour en Isabel stapten in mei 2024 in het huwelijksbootje, na een romantisch aanzoek in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen. Hun huwelijk werd gevierd in intieme kring in Zuid-Frankrijk, met onder meer Kevin De Bruyne en Michèle Lacroix als genodigden. Het was een feest vol warmte, vriendschap en verbondenheid.

Een hechte familieband

De komst van hun kindje versterkt de band tussen beide families. Isabel is meter van Suri, het dochtertje van Kevin De Bruyne, wat de nauwe connectie tussen de gezinnen onderstreept. Voor Defour, die al een dochter Ariana heeft uit een eerdere relatie, betekent dit een uitbreiding van zijn gezin én een nieuw begin.

Van voetballer tot familieman

Defour, die een indrukwekkende carrière kende bij onder andere Standard, FC Porto en Burnley, heeft zich de laatste jaren meer toegelegd op het gezinsleven. Na zijn ontslag als coach bij KV Mechelen in 2023, koos hij bewust voor rust en stabiliteit. De zwangerschap van Isabel lijkt perfect in dat plaatje te passen.

Isabel in de schijnwerpers

Hoewel Isabel eerder terughoudend was om in de spotlights te staan, deelt ze nu vol trots haar zwangerschap. De aankondiging via Instagram werd warm onthaald door fans en vrienden. Haar band met de voetbalwereld is gegroeid, maar ze blijft vooral zichzelf: nuchter, stijlvol en betrokken.

Een toekomst vol verwachtingen

Met een kindje op komst en een sterke relatie als fundament, kijken Steven en Isabel vol vertrouwen naar de toekomst. Voor Defour is het opnieuw papa worden een zegen. “Wanneer je je realiseert dat je met iemand de rest van je leven wil doorbrengen, dan wil je dat de rest van je leven zo snel mogelijk begint,” schreef hij eerder—en dat leven krijgt nu een extra dimensie.