Broer van Nico Williams haalt uit naar Barcelona: "Zijn autoruiten werden ingeslagen"

Iñaki Williams heeft stevige kritiek geuit op FC Barcelona. Volgens hem verspreidde de club 'fake news' rond de transfer van zijn broer Nico.

Die geruchten leidden tot vernielingen door gefrustreerde Athletic-fans. Ze gooiden de ruit van Nico’s auto in en beschadigden zijn muurschildering.

Barcelona zou berichten hebben gelekt over een bijna afgeronde deal. In werkelijkheid was Nico Williams nooit zo dicht bij een overstap.

De situatie bracht veel stress voor de hele familie Williams. Iñaki noemt het een zware periode, aangewakkerd door onjuiste berichtgeving.

Zijn frustratie richt zich vooral op de druk die Barcelona uitoefende. Hij benadrukt dat de leugens onnodige schade hebben veroorzaakt.

Deze affaire zet de relatie tussen Athletic Club en Barcelona verder onder druk. De nasleep zal ook de volgende transferperiodes beïnvloeden.