PSV pakt uit met transferklapper: Eindhovenaren zijn Engelse topclubs te snel af

PSV blijft inzetten op jonge, buitenlandse talenten. Deze keer trekt de club een negentienjarige middenvelder aan uit Engeland: Souleymane Sidibé. De Eindhovenaren bereikten een akkoord met Stoke City en Sidibé legt binnenkort zijn medische keuring af. Daarna tekent hij een contract tot 2029.

Sidibé zat niet om interesse verlegen. Meerdere Engelse topclubs volgden zijn ontwikkeling nauwgezet, maar hij kiest bewust voor PSV. In Eindhoven ziet hij een betere kans op speeltijd en ontwikkeling. De Eredivisie heeft al vaker bewezen een goede leerschool te zijn voor jonge spelers.

De centrale middenvelder werd geboren in Parijs, maar koos voor het Engelse nationale jeugdvoetbal. Hij doorliep de jeugdreeksen van Engeland tot en met Onder 18 en maakte vorig seizoen al 21 officiële optredens voor Stoke. Een toekomstig Engels international? PSV gelooft er alvast in.

Voor Sidibé is het avontuur in Nederland een belangrijke volgende stap. Bij Stoke lag hij nog onder contract tot 2027, maar de club gunt hem zijn transfer. Wat PSV precies betaalt, is niet bekendgemaakt.

PSV heeft eerder goede én gemengde ervaringen met talent uit het Verenigd Koninkrijk. Joël Ndala wist nog niet te overtuigen, terwijl Noni Madueke uitgroeide tot een goudmijn. Chelsea legde vorig jaar 35 miljoen euro op tafel voor de vleugelaanvaller.

De hoop is nu dat Sidibé diezelfde weg kan bewandelen. Een jonge speler met techniek, loopvermogen en een goed inzicht. PSV gelooft alvast in zijn potentieel – en dat vertrouwen is wederzijds.