🎥 Vincent Kompany heeft duidelijk advies voor Jérémy Doku

Vincent Kompany heeft een bericht gestuurd naar Jérémy Doku. Hij heeft onder andere goede oude herinneringen opgehaald en hem waardevol advies gegeven.

Op woensdag is Jérémy Doku aan een nieuw avontuur op sociale media begonnen. De Belgische international heeft de eerste aflevering van zijn serie over zijn leven gepubliceerd, die wordt uitgezonden op YouTube.

In deze video is te zien hoe Vincent Kompany een boodschap richt aan de Rode Duivel. "Wat me opviel, Jérémy, is jouw vermogen om een-op-een situaties af te werken. En vooral, je constante drang om je tegenstander te willen verslaan, altijd vooruit te willen gaan, aan te vallen, te doen wat de fans leuk vinden. Ze komen om creatieve en moedige spelers te zien, en jij deed dat al op 16-jarige leeftijd, sinds de eerste keer dat ik je zag", aldus de coach van Bayern.

"Welke herinnering ik nog steeds goed bewaar van Jérémy? Ik herinner me de lockdown, helemaal in het begin van je carrière", vertelt de voormalige Rode Duivel. "Je had enkele wedstrijden gespeeld, maar toen kwam COVID, en we zaten allemaal thuis, sportend voor onze schermen. Ik zat in een groot huis, want ik was aan het einde van mijn carrière, ik had een grote tuin, mijn kinderen speelden achter me. En jij, je zat in je kleine kamer, bijna geen ruimte naast je bed om oefeningen te doen."

Vincent Kompany plaagde Jérémy Doku. "En ja, soms, wanneer ik de oefeningen won - want we daagden elkaar vaak uit - kon ik je plagen. Dat is ook typisch voor jou: je wordt boos als we grapjes maken, maar dat motiveert je, dat zet je aan om terug te komen. Maar ja, die kleine kamer, dat was altijd dezelfde Jérémy, altijd die drang om te winnen."

Vincent Kompany heeft nog advies voor Jérémy Doku

De huidige trainer van Bayern München gaf ook advies aan de speler van Manchester City: "Kom aan de tweede paal om gemakkelijke doelpunten te maken. Je hoeft geen 15 dribbels te maken of iets ongelooflijks te doen: wees op de juiste plek, maak de simpele doelpunten, en de andere spectaculaire dingen zullen vanzelf komen."

Doku reageerde al snel op deze uitspraak: "Wat je net zei, eerlijk gezegd, dat hoor ik de hele tijd. Als je kijkt naar mijn doelpunten, maak ik bijna nooit 'makkelijke' doelpunten. Mijn doelpunten komen vaak na een dribbel. Misschien houd ik van het moeilijke, ik weet het niet."