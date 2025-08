📷 Ploegmaat van Charles De Ketelaere haalt zijn club door het slijk

Ademola Lookman heeft in een krachtig statement zijn frustratie geuit over de manier waarop Atalanta Bergamo omgaat met zijn vertrekwens. De aanvaller spreekt van een respectloze houding en voelt zich genoodzaakt publiekelijk zijn standpunt toe te lichten.

Ademola Lookman, aanvaller van Atalanta Bergamo en ploegmaat van Charles De Ketelaere, heeft in een opvallend statement op sociale media zijn ongenoegen geuit over de gang van zaken rond zijn mogelijke vertrek bij de Italiaanse club.

Volgens de Nigeriaanse international is er sprake van een gebrek aan respect en transparantie vanuit de clubleiding. “Ik heb geen andere keus. Genoeg is genoeg,” aldus Lookman, die stelt dat hij zich genoodzaakt voelt om publiekelijk zijn kant van het verhaal te delen.

De speler, die afgelopen seizoen uitblonk met doelpunten en assists geeft aan dat hij al geruime tijd intern heeft aangegeven open te staan voor een nieuwe uitdaging. Ondanks meerdere gesprekken zou Atalanta volgens hem geen serieuze stappen hebben ondernomen om een transfer mogelijk te maken.

Speler hekelt communicatie en houding club

Lookman noemt de houding van de club teleurstellend en respectloos. In zijn verklaring benadrukt hij dat zijn intentie nooit was om de club in diskrediet te brengen, maar dat hij zich niet gehoord voelt.

“Ik heb altijd alles gegeven voor Atalanta, op en naast het veld. Maar als je herhaaldelijk genegeerd wordt, moet je opstaan voor jezelf,” schrijft hij. De speler roept op tot een professionele en eerlijke afhandeling van zijn dossier.

Het statement van Lookman is opvallend en eigenlijk haast ongezien in de Serie A. Een reactie van de club zelf is er voorlopig nog niet. Wat de gevolgen zijn is moeilijk in te schatten. Hij ligt in Atalanta nog twee seizoenen onder contract.