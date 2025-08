Opmerkelijk: Novak Djokovic, Felipe Massa en Kevin Magnussen worden aandeelhouders van een voetbalclub

De Servische tennisser en de twee voormalige Formule 1-coureurs worden aandeelhouders van Le Mans, een club die is gepromoveerd naar de Franse Ligue 2.

In het Europese voetbal zijn tal van clubs op zoek naar externe investeerders om hun kapitaal en middelen te vergroten.

Flinke investeringen

In België zijn al veel clubs in handen van buitenlanders gevallen, met name in de tweede divisie, net zoals elders, bijvoorbeeld bij onze Franse buren.

Le Mans is onlangs gepromoveerd naar de Ligue 2. Het heeft deze zomer de deuren geopend voor tal van investeerders en een overeenkomst bereikt met een nieuwe financiële partner: de Braziliaanse groep OutField.

500 miljoen euro

"We hebben voor deze club gekozen omdat de voorzitter verantwoordelijk is. Hij is een van de serieuze voorzitters die op de lange termijn blijven, hij zit er al 40 jaar in. We zijn hier om hem te helpen de club te ontwikkelen, we gaan voortbouwen op het werk dat hij al heeft gedaan, gewoon om hem de middelen te geven voor zijn ambitie", verklaarde Aymeric Magne, de vertegenwoordiger van de Braziliaanse groep, op RMC Sport, die deze overname in detail heeft geanalyseerd.

In de afgelopen jaren heeft OutField meer dan 500 miljoen euro geïnvesteerd, waarvan 150 in de sport. Onder de investeerders van de groep vinden we Novak Djokovic, Felipe Massa en Kevin Magnussen, die dus minderheidsaandeelhouders van Le Mans worden.