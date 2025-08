Standard zoekt naar evenwicht op het middenveld: Rednic nog op zoek naar ideale tandem

Standard Luik zit midden in een bouwproces. Coach Mircea Rednic moet nog de juiste balans vinden op het middenveld en worstelt vooral met het inpassen van Marco Ilaimaharitra.

De Malagassische middenvelder is op zichzelf een waardevolle pion, maar mist nog de ideale partner om zijn kwaliteiten volledig tot uiting te laten komen. Die zoektocht beïnvloedt ook de ontwikkeling van de automatismen, zeker in de opbouw en aanvallende zones.

Veel nieuwkomers, weinig automatismen

Op vrijdagavond werd de komst van Mohammed El Hankouri officieel bevestigd. De Nederlandse middenvelder is al de tiende zomeraanwinst voor de Rouches, en de vierde versterking voor het middenveld. Het gelijkspel tegen Dender (1-1) onderstreepte echter dat het integreren van al die nieuwe gezichten tijd kost. Vooral in de aanval ontbrak het aan vloeiende combinaties en scherpte in de beslissende fase.

Verdedigend stond Standard degelijk, en doelman Matthieu Epolo kreeg amper werk. Alleen bij het tegendoelpunt, dat viel in het slot van de wedstrijd, ging het mis – daarover later meer. Het grote probleem lag echter in het vinden van een middenvelder die de verbinding kon maken tussen defensie en aanval. Gedurende een uur was die schakel afwezig.

Karamoko overtuigt niet

Ibrahim Karamoko kreeg tegen Dender zijn kans naast Ilaimaharitra, maar kon niet overtuigen. Hij werd na 55 minuten vervangen door Hakim Sahabo. Rednic was na afloop kritisch:

"Dender is een solide ploeg, sterk op stilstaande fases. Ik dacht dat Karamoko ons iets extra’s kon bieden. Jammer genoeg bracht hij weinig verbinding tussen verdediging en aanval. Hij speelde te vaak terug en stond vaak verkeerd gepositioneerd."

Op het veld van RAAL twijfelde Rednic al om Karamoko te laten starten, maar koos toen last minute voor Sahabo, die meer in het balbezit kon brengen. Tegen het fysiekere Dender koos hij opnieuw voor Karamoko, maar diens prestatie bevestigde de twijfel van de coach.

Sahabo brengt meer, maar is defensief kwetsbaar

Na de invalbeurt van Sahabo kreeg Standard wel meer controle over de bal, maar verloor het aan defensieve stabiliteit. Dat brak hen uiteindelijk zuur op. Bij het tegendoelpunt – een klassieke aanval na een vrije trap aan de zijkant – stonden de verdedigende middenvelders niet op hun plaats. De baldrager kreeg te veel ruimte en maakte het verschil met een schot vanop afstand.

Rednic wacht op Casper Nielsen

De kern van het probleem lijkt vooral te liggen in de afwezigheid van Casper Nielsen. De Deense middenvelder, overgekomen van Club Brugge, werd gehaald om rust, kracht en ervaring te brengen op het middenveld. Na blessureproblemen lijkt hij stilaan klaar voor een terugkeer.

"Nielsen heeft de training hervat. Hij zat nog niet in de selectie, maar vanaf maandag traint hij weer volledig mee. Hij zou beschikbaar kunnen zijn voor de wedstrijd tegen Genk," liet Rednic weten.

Toch blijft voorzichtigheid geboden. Nielsen heeft door zijn blessure een flinke achterstand opgelopen in zijn voorbereiding. Zijn periode bij Club Brugge werd al gekenmerkt door fysieke problemen, dus Rednic zal moeten doseren.

Nieuwe hiërarchie in zicht

El Hankouri is op zijn beurt ook een speler die verschillende posities kan bekleden – centraal op het middenveld of op de flank. Zodra hij wedstrijdfit is, wordt ook hij een serieuze optie. Dat zou de hiërarchie op het middenveld flink kunnen hertekenen. Karamoko, Sahabo en Kuavita lijken hun basisplaats dan te verliezen.

Als Rednic er uiteindelijk in slaagt om het juiste evenwicht te vinden, zou dat ook het aanvalsspel van Standard ten goede komen. Automatismen ontwikkelen zich pas in een stabiel systeem. En daarvoor moet de coach eerst zijn ideale middenveld ontdekken.