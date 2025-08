Valt er een bom op België en op voetbalwereld? 'FIFA én Belgische voetbalbond vrezen schadeclaim van miljarden euro's'

Moet de Belgische voetbalbond vrezen voor een monsterclaim? De KBVB is één van de partijen die zich aan een brief mogen verwachten in de zaak rond Lassana Diarra.

Om de voorgeschiedenis even te kaderen: Lassana Diarra diende een klacht in bij het Europees Hof toen hij in 2014 een transfer naar Sporting Charleroi zag afketsen. De Fransman had zijn contract bij Lokomotiv Moskou éénzijdig verbroken.

Diarra oordeelde dat hij een vrije speler was en bij Charleroi kon tekenen. Uiteindelijk zagen De Zebra's af van de transfer van de voormalige speler van onder meer PSG en Real Madrid om een boete te vermijden.

Transferregels zijn in strijd met Europese regelgeving

Het Europees Hof oordeelde inmiddels dat de transferregels die worden opgelegd door FIFA, UEFA en de nationale bonden in strijd zijn met de Europese regelgeving. Dat arrest bleef vooralsnog zonder gevolgen, maar daar dreigt verandering in te komen.

NOS meldt dat Justice for Players van plan is om een megaclaim in te dienen. De Nederlandse stichting wil dat doen in naam van 100.000 (!) profvoetballers. En dat kan héél grote gevolgen hebben.

Claim van miljarden euro's

Justice for Players oppert dat profvoetballers sinds 2002 gemiddeld acht procent aan inkomsten zijn misgelopen door de transferregels. Het geëiste bedrag kan op die manier oplopen tot miljarden euro's.

De stichting viseert niet alleen FIFA, maar ook de KBVB. Daarnaast lopen ook de nationale voetbalbonden van Nederland, Duitsland, Denemarken en Frankrijk in het vizier.

Bom onder transfersysteem

Een claim wil uiteraard niet automatisch zeggen dat de factuur mag worden opgemaakt. Maar het transfersysteem zoals we het vandaag kennen zou wel eens helemaal door elkaar kunnen worden geschud.