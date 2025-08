Fred Vanderbiest geeft KV Mechelen - dat lang twijfelde - weer een herkenbare 'smoel': duidelijkheid troef

KV Mechelen is met 4 op 6 sterk aan het seizoen begonnen, maar het zijn niet alleen de punten die opvallen. Het is vooral de manier waarop. Fred Vanderbiest, definitief aangesteld als hoofdcoach, lijkt een stijl te installeren die perfect past bij het DNA van Malinwa.

Collectieve strijdlust, tactische discipline en opportunistische omschakelingen zijn de stokpaardjes van de geboren en getogen Brusselaar. Achter de Kazerne is een herkenbaar elftal in opbouw.

Twijfel maakte plaats voor vertrouwen

Vanderbiest, jarenlang assistent, kreeg pas laat in het tussenseizoen definitief het vertrouwen van het bestuur. De club voerde gesprekken met andere kandidaten, woog meerdere profielen af, en nam haar tijd.

Dat had deels te maken met voorzichtigheid: wat als het fout liep met Vanderbiest als T1? Dan zou je niet alleen een coach verliezen, maar ook een gewaardeerde assistent. Maar Vanderbiest maakte indruk in Play-Off 2, én wist de spelersgroep mee te krijgen.

Een systeem dat perfect bij Mechelen past

En dat blijkt nu ook op het veld. KV Mechelen speelt georganiseerd, met een sterke focus op betrokkenheid en inzet. Onder Vanderbiest moet iedereen zijn truitje natmaken, dat is het uitgangspunt. Het blok staat laag bij balverlies - soms met zes man op één lijn in de verdediging maar is bijzonder efficiënt in omschakeling. Elke fout van de tegenstander is een potentiële aanvalskans. Dat vergt automatismen, maar bovenal discipline. En dat krijgt Vanderbiest in ruil.

De wederopstanding van Lion Lauberbach

De herboren Lion Lauberbach is daar het perfecte voorbeeld van. De spits, vorig seizoen nog publiek mikpunt na een pijnlijke uithaal van toenmalig coach Hasi, oogt scherper en gretiger.

Zijn scorend vermogen blijft vooralsnog een werkpunt, maar zijn aanwezigheid in het spel is aanzienlijk gegroeid. Hij werkt, loopt zich vrij en bindt verdedigers, een moderne spits die perfect past in de strijdwijze van Vanderbiest.

Een stunt tegen Club en bijna 6 op 6

Dat zijn team Club Brugge klopte, was misschien geen complete verrassing meer. Het had zelfs 6 op 6 kunnen zijn, mocht KV geen late penalty slikken op speeldag één aan de Gaverbeek.

Toch geeft deze start zuurstof én vertrouwen. In een seizoen waarin de degradatiedruk beperkt is, zou KV Mechelen wel eens lang bovenin kunnen meedraaien.

Eenvoud siert de coach

De sfeer rond Vanderbiest is gemoedelijk maar gefocust. Hij is geen tafelspringer, wel een trainer die dicht bij zijn spelers staat, duidelijke principes hanteert en verantwoordelijkheid verwacht.

Dat hij de ploeg op enkele posities herschikte, lijkt te lonen. Zijn spelers weten wat er van hen gevraagd wordt, en vooral: waarom. Er zit logica in het voetbal dat Mechelen brengt. Niet frivool, wel efficiënt.

Typisch Mechels: strijdlust en inzet

Daarmee sluit Vanderbiest naadloos aan bij wat supporters willen zien. Geen grootspraak, wel inzet. Geen vrijblijvendheid, maar herkenbare patronen en collectieve grinta. De Malinwa-coach benadrukt dat het team centraal staat, niet het individu. Wie zich niet inschakelt in het plan, speelt niet. Die duidelijkheid straalt af op de prestaties.

KV Mechelen koos uiteindelijk voor continuïteit, en dat lijkt een juiste keuze. Vanderbiest kent de club door en door, maar heeft ook het lef om zijn eigen accenten te leggen. Het bestuur heeft zich bewust niet laten meeslepen door grote namen, maar gekeken naar wie echt bij de club past. Met Vanderbiest aan het roer is er opnieuw sprake van identiteit in het spel.

Meer dan een tussenoplossing

Het seizoen is nog lang, maar één ding is nu al duidelijk: Fred Vanderbiest is niet zomaar een tussenoplossing. Hij is bezig aan iets structureels. Malinwa heeft opnieuw een gezicht gekregen. En dat gezicht werkt, knokt, en schakelt bliksemsnel om. Precies zoals de achterban het wil.