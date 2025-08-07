Voormalig lid van de harde kern wordt hoofd veiligheid bij RWDM Brussels

Voormalig lid van de harde kern wordt hoofd veiligheid bij RWDM Brussels
Foto: Photonews
Word fan van RWDM Brussels! 44

Opvallend nieuws uit de Challenger Pro League: RWDM Brussels heeft zojuist één van zijn voormalige hooligans benoemd als verantwoordelijke voor de veiligheid.

De zomer is bijzonder onrustig geweest voor RWDM Brussels. Het begon allemaal met een controversiële naamsverandering. In eerste instantie zonder overleg met de fans, maar al snel moest de club omgaan met ontevredenheid van de supporters. Het bestuur, onder leiding van John Textor, herzag vervolgens haar standpunt en koos voor een meer evenwichtige oplossing door de club tot RWDM Brussels te dopen.

Op sportief gebied ontbrak het ook aan stabiliteit. Na het vertrek van Yannick Ferrera aan het einde van de reguliere competitie vorig seizoen, heeft de club een opeenvolging van interim-trainers meegemaakt.

Een voormalige hooligan als hoofd veiligheid bij RWDM

Igor De Camargo zat op de bank tijdens de heenwedstrijd van de play-off tegen Lokeren, gevolgd door Gueïda Fofana, trainer van het reserveteam van Olympique Lyonnais, door John Textor benoemd om het team te leiden tijdens de terugwedstrijd. Uiteindelijk werd Frédéric Frans, 36 jaar, benoemd tot hoofdtrainer voor het komende seizoen.

De club heeft ook interne veranderingen doorgevoerd, met name op het gebied van veiligheid. Er is een nieuwe verantwoordelijke aangesteld voor deze functie, en het is een behoorlijk verrassende keuze geworden. Het gaat om Olivier Mottar, een bekend figuur in de tribunes van RWDM. Als voormalig leider van de harde kern van de club was hij betrokken bij verschillende confrontaties tussen supporters in de afgelopen vijftien jaar.

Maar nu zal hij verantwoordelijk zijn voor de veiligheid tijdens thuiswedstrijden, evenals tijdens officiële verplaatsingen van het bestuur. Een opmerkelijke wending in de carrière van deze voormalige sterke man van de Molenbeek Casual Firm.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
RWDM Brussels

Meer nieuws

Besnik Hasi verwacht véél meer van winteraanwinst: hij had zich nu al duidelijker moeten manifesteren

Besnik Hasi verwacht véél meer van winteraanwinst: hij had zich nu al duidelijker moeten manifesteren

11:40
1
Sporting Hasselt vindt opvolger van Frédéric Frans bij reeksgenoot

Sporting Hasselt vindt opvolger van Frédéric Frans bij reeksgenoot

11:30
🎥 "Ze dachten dat het een vergissing was": Doku houdt er heel 'ouderwetse' relatie op na

🎥 "Ze dachten dat het een vergissing was": Doku houdt er heel 'ouderwetse' relatie op na

11:20
1
Racing Genk vindt akkoord met Ligue 2-club: Publiekslieveling staat voor terugkeer naar Limburg

Racing Genk vindt akkoord met Ligue 2-club: Publiekslieveling staat voor terugkeer naar Limburg

11:10
Jelle Coen (RSCA Futures) noemt zijn top vijf voor dit seizoen in de Challenger Pro League

Jelle Coen (RSCA Futures) noemt zijn top vijf voor dit seizoen in de Challenger Pro League

11:00
LIVE: Anderlecht al onder zware druk: Hasi wil voorzichtig blijven met cruciale speler

LIVE: Anderlecht al onder zware druk: Hasi wil voorzichtig blijven met cruciale speler

10:15
Yorbe Vertessen spreekt klare taal na nederlaag tegen Club Brugge

Yorbe Vertessen spreekt klare taal na nederlaag tegen Club Brugge

10:30
2
Transfernieuws en Transfergeruchten 07/08: Mendy

Transfernieuws en Transfergeruchten 07/08: Mendy

09:30
"Ze mogen zeggen wat ze willen": Vermant reageert op klacht van supporters

"Ze mogen zeggen wat ze willen": Vermant reageert op klacht van supporters

10:00
4
Ex-speler van Westerlo meteen van goudwaarde voor Feyenoord in Champions League-voorronde

Ex-speler van Westerlo meteen van goudwaarde voor Feyenoord in Champions League-voorronde

09:50
'Club Brugge mengt zich in strijd om verdediger die Anderlecht al op het oog had'

'Club Brugge mengt zich in strijd om verdediger die Anderlecht al op het oog had'

09:30
📷 'Na vier seizoenen weg bij Charleroi: akkoord met nieuwe club voor verdediger'

📷 'Na vier seizoenen weg bij Charleroi: akkoord met nieuwe club voor verdediger'

09:00
Degryse streng, maar rechtvaardig voor speler Club Brugge: "Het ging te rap voor hem"

Degryse streng, maar rechtvaardig voor speler Club Brugge: "Het ging te rap voor hem"

08:40
7
'Deal van de baan? KAA Gent laat transfer van JPL-speler voorlopig los'

'Deal van de baan? KAA Gent laat transfer van JPL-speler voorlopig los'

08:20
17
Gouden tip voor Renard om Anderlechtspeler door te sturen naar andere JPL-club: "Match made in heaven"

Gouden tip voor Renard om Anderlechtspeler door te sturen naar andere JPL-club: "Match made in heaven"

08:00
2
Frank Boeckx zegt welke wissel Nicky Hayen zeker moet doorvoeren bij Club Brugge

Frank Boeckx zegt welke wissel Nicky Hayen zeker moet doorvoeren bij Club Brugge

07:40
1
📷 'Geen transfer meer? Club Brugge legt onderhandelingen over Ordonez stil'

📷 'Geen transfer meer? Club Brugge legt onderhandelingen over Ordonez stil'

07:20
8
Liverpool denkt aan dribbelkont uit de Ligue 1, maar zal daar enorm diep voor in de buidel moeten tasten

Liverpool denkt aan dribbelkont uit de Ligue 1, maar zal daar enorm diep voor in de buidel moeten tasten

07:00
Jeugdproduct van KV Mechelen is nieuwe aanvoerder van tweedeklasser Eupen

Jeugdproduct van KV Mechelen is nieuwe aanvoerder van tweedeklasser Eupen

06:30
"De competitie begint op 15 september voor ons": maar in hoeverre klopt dat wel? Analyse

"De competitie begint op 15 september voor ons": maar in hoeverre klopt dat wel?

06:00
5
OFFICIEEL: Standard neemt afscheid van jonge flankverdediger

OFFICIEEL: Standard neemt afscheid van jonge flankverdediger

23:00
Club-coach Nicky Hayen toch kritisch na winst in Salzburg: "Niet helemaal tevreden" Reactie

Club-coach Nicky Hayen toch kritisch na winst in Salzburg: "Niet helemaal tevreden"

22:15
4
Nieuw speeltje voor John Textor? Amerikaan wil deze Engelse club kopen

Nieuw speeltje voor John Textor? Amerikaan wil deze Engelse club kopen

21:40
2
OFFICIEEL: Na 25 jaar Bayern München heeft Thomas Müller een nieuwe uitdaging te pakken

OFFICIEEL: Na 25 jaar Bayern München heeft Thomas Müller een nieuwe uitdaging te pakken

22:30
1
Mignolet redt Club, maar zit dit weekend weer op de bank: Vanaken laat zich uit over doelmannenkwestie Reactie

Mignolet redt Club, maar zit dit weekend weer op de bank: Vanaken laat zich uit over doelmannenkwestie

21:45
6
Standard haalt jonge middenvelder binnen met een verleden bij Inter Milaan

Standard haalt jonge middenvelder binnen met een verleden bij Inter Milaan

21:20
1
Vermant en Mignolet maken het verschil: Club Brugge doet goede zaak in Salzburg

Vermant en Mignolet maken het verschil: Club Brugge doet goede zaak in Salzburg

20:55
Vermant na zege op het veld van Salzburg: "Doelpunt zoals in de bekerfinale"

Vermant na zege op het veld van Salzburg: "Doelpunt zoals in de bekerfinale"

21:06
7
Vijf miljoen om ex-spelers terug te halen: Olivier Renard zet, ondanks de kritiek, zijn koers voort bij Anderlecht

Vijf miljoen om ex-spelers terug te halen: Olivier Renard zet, ondanks de kritiek, zijn koers voort bij Anderlecht

20:40
"Hij zal ons iets totaal anders brengen": Kan Raul Florucz zijn voorganger Franjo Ivanovic doen vergeten?

"Hij zal ons iets totaal anders brengen": Kan Raul Florucz zijn voorganger Franjo Ivanovic doen vergeten?

21:00
2
Van KV Mechelen naar de Champions League? "Hier droomde ik als kind van"

Van KV Mechelen naar de Champions League? "Hier droomde ik als kind van"

20:20
OFFICIEEL: Cercle Brugge ziet middenvelder naar de Ligue 1 trekken

OFFICIEEL: Cercle Brugge ziet middenvelder naar de Ligue 1 trekken

20:00
1
Zulte Waregem begint met één op zes aan zwaar tweeluik: "Moeten van eigen sterkte uitgaan"

Zulte Waregem begint met één op zes aan zwaar tweeluik: "Moeten van eigen sterkte uitgaan"

19:40
2
Jack Grealish blijft in de Premier League: Man City gaat hem verhuren

Jack Grealish blijft in de Premier League: Man City gaat hem verhuren

19:00
De laatste grote slag van Marc Wilmots: een transfer waarvan de transferprijs voor groot ongeloof zorgde

De laatste grote slag van Marc Wilmots: een transfer waarvan de transferprijs voor groot ongeloof zorgde

18:40
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 06/08: Batshuayi - Ntanda - Witsel - Baouf - NKada - Nzingoula - Goto

Transfernieuws en Transfergeruchten 06/08: Batshuayi - Ntanda - Witsel - Baouf - NKada - Nzingoula - Goto

17:40

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 1
Seraing Seraing 08/08 K Beerschot VA K Beerschot VA
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 08/08 KAA Gent KAA Gent
RSCA Futures RSCA Futures 09/08 KV Kortrijk KV Kortrijk
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 09/08 KSC Lokeren KSC Lokeren
Lierse SK Lierse SK 09/08 SK Beveren SK Beveren
RWDM Brussels RWDM Brussels 09/08 Lommel SK Lommel SK
Eupen Eupen 09/08 Luik FC Luik FC
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 10/08 Francs Borains Francs Borains

Nieuwste reacties

JaKu JaKu over 📷 'Geen transfer meer? Club Brugge legt onderhandelingen over Ordonez stil' Noobjectivepress Noobjectivepress over Yorbe Vertessen spreekt klare taal na nederlaag tegen Club Brugge voedsel voedsel over Besnik Hasi verwacht véél meer van winteraanwinst: hij had zich nu al duidelijker moeten manifesteren Bandencentrale Luyckx Bandencentrale Luyckx over "De competitie begint op 15 september voor ons": maar in hoeverre klopt dat wel? Bork Bork over Degryse streng, maar rechtvaardig voor speler Club Brugge: "Het ging te rap voor hem" kukeluku kukeluku over "Ze mogen zeggen wat ze willen": Vermant reageert op klacht van supporters Nelvafrel Nelvafrel over 🎥 "Ze dachten dat het een vergissing was": Doku houdt er heel 'ouderwetse' relatie op na Stefan Mertens Stefan Mertens over Gouden tip voor Renard om Anderlechtspeler door te sturen naar andere JPL-club: "Match made in heaven" What the Frog What the Frog over 'Deal van de baan? KAA Gent laat transfer van JPL-speler voorlopig los' See you Essevee See you Essevee over Zulte Waregem begint met één op zes aan zwaar tweeluik: "Moeten van eigen sterkte uitgaan" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved