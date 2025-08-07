Voormalig lid van de harde kern wordt hoofd veiligheid bij RWDM Brussels

Opvallend nieuws uit de Challenger Pro League: RWDM Brussels heeft zojuist één van zijn voormalige hooligans benoemd als verantwoordelijke voor de veiligheid.

De zomer is bijzonder onrustig geweest voor RWDM Brussels. Het begon allemaal met een controversiële naamsverandering. In eerste instantie zonder overleg met de fans, maar al snel moest de club omgaan met ontevredenheid van de supporters. Het bestuur, onder leiding van John Textor, herzag vervolgens haar standpunt en koos voor een meer evenwichtige oplossing door de club tot RWDM Brussels te dopen.

Op sportief gebied ontbrak het ook aan stabiliteit. Na het vertrek van Yannick Ferrera aan het einde van de reguliere competitie vorig seizoen, heeft de club een opeenvolging van interim-trainers meegemaakt.

Een voormalige hooligan als hoofd veiligheid bij RWDM

Igor De Camargo zat op de bank tijdens de heenwedstrijd van de play-off tegen Lokeren, gevolgd door Gueïda Fofana, trainer van het reserveteam van Olympique Lyonnais, door John Textor benoemd om het team te leiden tijdens de terugwedstrijd. Uiteindelijk werd Frédéric Frans, 36 jaar, benoemd tot hoofdtrainer voor het komende seizoen.

De club heeft ook interne veranderingen doorgevoerd, met name op het gebied van veiligheid. Er is een nieuwe verantwoordelijke aangesteld voor deze functie, en het is een behoorlijk verrassende keuze geworden. Het gaat om Olivier Mottar, een bekend figuur in de tribunes van RWDM. Als voormalig leider van de harde kern van de club was hij betrokken bij verschillende confrontaties tussen supporters in de afgelopen vijftien jaar.

Maar nu zal hij verantwoordelijk zijn voor de veiligheid tijdens thuiswedstrijden, evenals tijdens officiële verplaatsingen van het bestuur. Een opmerkelijke wending in de carrière van deze voormalige sterke man van de Molenbeek Casual Firm.