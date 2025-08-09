Wel héél bizarre nieuwe regel in Nederland: ballenjongens en -meisjes mogen de bal niet meer teruggeven

De KNVB voert voor het komende seizoen een opmerkelijke regelwijziging in omtrent het gebruik van ballenjongens en -meisjes tijdens wedstrijden. Vanaf nu mogen zij de wedstrijdbal niet meer rechtstreeks aan de spelers geven.

In plaats daarvan moeten voetballers zelf de bal ophalen bij de ballenjongens als ze een ingooi of hoekschop willen nemen. De rol van de ballenjongens blijft beperkt tot het terugplaatsen van de bal op de zogeheten pionnetjes langs het veld.

Dit betekent dat ze nog wel de bal op de juiste plek leggen, maar dat spelers de bal zelf moeten oprapen en klaarleggen om het spel te hervatten. Dit geldt voor alle situaties behalve bij doeltrappen.

Bij doeltrappen mogen ballenjongens en -meisjes nog wel achter het doel staan en de keeper van een bal voorzien om het spel snel te laten hervatten. Dit is de enige uitzondering op de nieuwe regel. Alle andere keren moeten de spelers het initiatief nemen om de bal te bemachtigen.

De KNVB wil met deze aanpassing het vermeende voordeel voor de thuisploeg wegnemen. Traditioneel hebben ballenjongens en -meisjes vaak een voorkeur voor de thuisspelende club, waardoor ze de bal soms sneller of langzamer aan die ploeg kunnen geven en zo invloed op het spel kunnen uitoefenen.

Ook stafleden mogen niet

Critici vragen zich echter af of deze maatregel echt zal helpen en of het de wedstrijd niet onnodig vertraagt. Spelers moeten voortaan vaker zelf naar de zijlijn lopen om de bal te halen, wat het ritme van het spel kan breken en mogelijk frustratie kan veroorzaken.

De regel geldt ook voor wisselspelers en stafleden langs de lijn: zij mogen zich helemaal niet mengen in het spelverloop of de wedstrijdbal aanraken. Of deze vreemde regelwijziging de voetbalbeleving ten goede komt, zal het komende seizoen moeten blijken, maar het is in ieder geval een opvallende stap van de KNVB.