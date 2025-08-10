Vraagtekens bij blessure van Thomas Meunier: vertrekt hij al bij Lille OSC?

Vraagtekens bij blessure van Thomas Meunier: vertrekt hij al bij Lille OSC?
Foto: © photonews
Thomas Meunier ontbrak dit weekend bij Lille wegens een vermeende blessure, maar binnen en buiten de club rijzen twijfels over de ware reden van zijn afwezigheid. De international lijkt op weg naar een vertrek, terwijl Lille al anticipeert op zijn mogelijke vervanging.

De afwezigheid van Thomas Meunier tijdens de oefenwedstrijd tegen West Ham heeft de geruchtenmachine rond zijn toekomst bij Lille opnieuw aangezwengeld. Officieel werd zijn afwezigheid toegeschreven aan een blessure.

Toch is er binnen de club en in de media twijfel over de aard van Meuniers blessure. Volgens bronnen van Le Petit Lillois zou de verdediger niet volledig tevreden zijn in het noorden van Frankrijk.

Zijn relatie met de clubleiding, onder leiding van Olivier Létang, zou gespannen zijn. Meunier, die pas vorig jaar arriveerde bij Lille, zou zich al hebben georiënteerd op een vertrek en zoekt een club die hem een vaste basisplaats kan garanderen zonder al te ver van zijn familie verwijderd te zijn.

Lille zoekt vervanger voor Meunier

De technische staf van Lille lijkt zich intussen voor te bereiden op een scenario zonder Meunier. De club zou al een vervanger in het vizier hebben: Davide Calabria, momenteel transfervrij, wordt genoemd als een mogelijke opvolger.

Calabria, voormalig aanvoerder bij AC Milan, zou via Olivier Giroud in contact zijn gekomen met Lille. Of Meunier daadwerkelijk geblesseerd is, of zijn afwezigheid een voorbode is van een transfer, blijft voorlopig onduidelijk.

