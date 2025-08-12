Grote vraagtekens bij wat KRC Genk doet met Tolu Arokodare

Grote vraagtekens bij wat KRC Genk doet met Tolu Arokodare
Tolu Arokodare kreeg dit seizoen nog maar weinig speelkansen. Vreemd voor analist Stef Wynants, terwijl hij toch de topschutter van vorig seizoen in de Jupiler Pro League is.

KRC Genk begint met 1 op 9 aan het seizoen in de Jupiler Pro League. Erg, maar nog vreemder is dat Tolu Arokodare haast geen speelminuten krijgt. Om precies te zijn: 61 minuten in de 3 matchen die de Limburgers al speelden.

Analist Stef Wynants is niet meer mee in dat hele verhaal. “Als er op dit moment toch geen concrete transferonderhandelingen lopen, waarom mag hij dan maar twintig minuten spelen?”, vertelt hij in Het Belang van Limburg.

KRC Genk moet Tolu veel meer laten spelen

Al is de achterliggende reden die KRC Genk heeft wel te begrijpen. “Ik snap dat ze hun vertrouwen in Oh hebben uitgesproken als eerste spits, maar nu is het ook aan hem om die status zelf af te dwingen.”

Maar het lukt Oh niet om zich te profileren als de man die elke week goals zal scoren voor KRC Genk. Terwijl Arokodare dat wel kan doen. De conclusie is dan ook duidelijk.

“Dan moet Genk niet langer wachten om Tolu - toch de topschutter van vorig seizoen - sneller in te zetten. Sorry, maar dat zijn de harde wetten van het profvoetbal anno 2025”, besluit Wynants klaar en duidelijk.

