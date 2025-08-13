Ivan Leko wil niet liegen: "Dit was het mooiste van de avond"

KAA Gent verloor in eigen huis van Union SG en blijft zo voorlopig achter met 3 op 9. Na een jaar waarin het voor het eerst in meer dan tien seizoenen naast Europees voetbal greep is dat een nieuwe domper. Al waren de fans wel tevreden met de geestdrift.

KAA Gent probeerde tegen Union SG werkelijk alles om opnieuw in de match te komen. De 2-3 viel uiteindelijk te laat om nog écht van een punt te dromen, maar de fans genoten wel.

Nadat een week eerder tegen La Louvière heel weinig volk was én het sfeertje ook onder de supporters vrij gelaten was, had Matisse Samoise daar ook al over gesproken met ons.

Een week later waren de fans tevreden met het spel dat ze hun fanions zagen spelen en dus bleven ze er zelfs na de 0-3 achterstaan. Ook dat heeft mee ervoor gezorgd dat de comeback nog ei zo na lukte.

Ivan Leko wil chemie met supporters Gent herstellen

Ivan Leko was achteraf duidelijk dat hij geen positief verhaal wilde vertellen over de wedstrijd. "Coaches liegen afhankelijk van welk verhaal ze willen vertellen. Maar ik ga geen verhaal verkopen over de manier waarop we speelden of over mentaliteit of geestdrift", aldus de coach op de persconferentie.

"Het positieve aan de avond? Dat waren de supporters. Hun applaus zelfs na de nederlaag deed me deugd. De chemie tussen team en supporters moest terugkomen: dat is de eerste stap om wedstrijden te winnen."