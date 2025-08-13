Op ramkoers met PSG: Italiaanse topdoelman speelt het spel héél hard en wordt zelfs uit wedstrijdselectie geweerd

Heeft Gianluigi Donnarumma zijn laatste wedstrijd voor PSG gespeeld? De doelman ligt alleszins op ramkoers met zijn club.

Het huwelijk tussen Gianluigi Donnarumma en PSG staat op springen. Meer zelfs: we durven te stellen dat de Italiaan zijn laatste wedstrijd voor de Franse grootmacht heeft gespeeld.

De reden: het contract van de 26-jarige doelman. De huidige overeenkomst loopt op het einde van het seizoen af, terwijl Donnarumma weigert om zijn krabbel te zetten onder een nieuw contract.

Engelse interesse, maar...

PSG wil Donnarumma deze zomer verkopen. Manchester United, Manchester City en Chelsea FC zijn geïnteresseerd, maar de 74-voudig Italiaans international speelt het spel héél hard.

Nochtans wil PSG wél meewerken. Transfermarkt schat de marktwaarde van Donnarumma op veertig miljoen euro. De Fransen zijn geneigd om een bod dat lager ligt in overweging te nemen.

Niet in selectie voor Europese Supercup

Ondertussen heeft PSG met Lucas Chevalier een nieuwe doelman aangetrokken. De Franse grootmacht betaalde veertig miljoen euro aan Lille OSC.

Woensdag staat de Europese Supercup tussen PSG en Tottenham Hotspur op het programma. Mét Chevalier tussen de palen bij de Champions League-winnaar. Donnarumma zit zelfs niet in de wedstrijdselectie.