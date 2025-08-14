"Bereid jullie voor": Jérémy Doku heeft duidelijke boodschap voor zijn fans

"Bereid jullie voor": Jérémy Doku heeft duidelijke boodschap voor zijn fans
Jérémy Doku is ambitieus voor zijn derde seizoen bij Manchester City. In een nieuwe YouTube-video van zijn nieuwe serie, heeft de Belgische speler duidelijk gemaakt dat hij het nog beter wil doen.

De speler van Manchester City kondigt het al aan. "Ik heb gewoon honger voor het nieuwe seizoen. Ik wil het goed doen, dus ik ga alles geven. Ik zal er alles aan doen om dit het best mogelijke seizoen te maken", vervolgt hij.

Wat voor versie van Jérémy Doku kunnen we verwachten? "Ik wil gewoon mezelf zijn, volledig mezelf. Vrij spelen, zonder iets in mijn hoofd, en dan ben ik op mijn best. De vrije Jérémy, zoals de jonge Jérémy."

Een boodschap voor zijn fans

De Belgische speler heeft een duidelijke boodschap voor zijn fans: "Ik wil ze gewoon vertellen om zich voor te bereiden. Ik zal mijn best doen om jullie allemaal gelukkig te maken, de Jérémy te zijn die City heeft gekocht. En omdat dit mijn derde seizoen is, moet het mijn beste zijn."

De Citizens zullen hun Premier League-seizoen zaterdag starten tegen Wolverhampton. Een kans voor de vleugelspeler om al te laten zien waartoe hij in staat is?

Afgelopen seizoen speelde de Rode Duivel in totaal 41 wedstrijden met City. Hij kon acht doelpunten maken en was goed voor negen assists. Nu gaat hij voor meer speelminuten onder Pep Guardiola.

