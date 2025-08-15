Boskamp ziet verrassende leider in de JPL: "Ik denk dat niemand ze bovenaan had verwacht"

STVV startte sterk met 7 op 9 en staat verrassend mee aan kop. Met een zege tegen La Louvière kunnen de Kanaries hun leidersplaats in de Jupiler Pro League versterken.

STVV zou wel eens de verrassing van het seizoen kunnen worden. De Kanaries zijn met een mooie 7 op 9 gestart aan de competitie. Niemand doet beter.

Daarom staan de Truienaars ook, naast Union, Standard en KV Mechelen, op kop van het klassement. Met een thuisoverwinning tegen La Louvière kunnen ze hun positie extra kracht bijzetten.

Blijven ze ook na deze speeldag leider? "Dat zal afhangen van wat de rest doet", zegt Johan Boskamp bij Het Belang van Limburg. "Thuis winnen tegen La Louvière zou wel moeten lukken."

"Het zou mooi zijn, want ik denk dat niemand ze bovenaan had verwacht", gaat hij verder. "Hetzelfde kan gezegd worden over Standard. Ik krijg koude rillingen van hun voetbal, maar het zijn de punten die tellen."

Het is inderdaad niet altijd mooi, maar de Rouches doen wel wat moet. Dat toonden ze afgelopen weekend nog tegen KRC Genk. "En als ik Sclessin zie heropleven, kan ik alleen maar duimen dat ze deze lijn doortrekken. Zeg wat je wil over Wilmots, maar hij is het daar goed aan het verkopen aan de supporters", besluit Boskamp.