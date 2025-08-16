Debuut voor Bakayoko: Leipzig-Belgen hadden het heel moeilijk tegen Duitse vierdeklasser

Omringd door Maarten Vandevoordt en Lois Openda, speelde Johan Bakayoko zijn eerste minuten in een officiële wedstrijd voor Leipzig deze zaterdag. De Duitsers boekten een 2-4 overwinning op het veld van Sandhausen, een ploeg uit de 4e divisie, in de Duitse beker.

Johan Bakayoko kwam deze zomer over van PSV Eindhoven, de club die hij altijd heeft gekend en waarvoor hij sinds 2022 in het eerste team speelde. Zaterdag maakte hij zijn eerste officiële minuten bij Leipzig.

De Rode Duivel startte op de bank, maar kwam in de 62e minuut het veld in als vervanger van een voormalige speler van Club Brugg; Antonio Nusa. Op dat moment stond het 2-2 en Leipzig had nog steeds moeite met Sandhausen, een club die net is gedegradeerd naar de vierde divisie.

Een weinig opvallend debuut voor Bakayoko

In zijn kort halfuur op het veld kon Johan Bakayoko zich niet echt in de kijker spelen. Slechts één slecht schot in totaal. Maar uiteindelijk zijn er toch positieve aspecten. 100% geslaagde passes en twee van de drie gewonnen duels. De 22-jarige vleugelspeler zal genoegen moeten nemen met dat en vooral met de overwinning, want Leipzig won uiteindelijk met 2-4.

Openda en Vandevoordt in de basis, Vermeeren op de bank gebleven

In tegenstelling tot hun nieuwe teamgenoot begonnen Lois Openda en Maarten Vandevoordt allebei in de basis van deze 32e finale van de DFB Pokal. Die eerste leverde geen schitterende prestatie, teleurstellend zelfs gezien zijn huidige vorm (Openda heeft vijf doelpunten gescoord in de laatste vier oefenwedstrijden).

De tweede deed het niet veel beter in een moeilijke wedstrijd voor onze Belgen bij Leipzig. Geen enkele redding en twee doelpunten tegen, waarvan een vanwege een fout. De voormalige speler van Antwerp, Arthur Vermeeren, kreeg op zijn beurt geen enkele speelminuut.