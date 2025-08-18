Dat vertrek zullen ze voelen: Standard ziet groot talent naar... Slowakije verhuizen

Foto: © photonews

Het afgelopen seizoen was Rabby Mateta de aanvoerder van SL16. Nu zal de jonge middenvelder zal zijn carrière voortzetten bij een andere club.

De structurele veranderingen aan het roer van Standard hebben ook impact op de jongeren van de club. Zo heeft de club vanmiddag aangekondigd dat Rabby Mateta, de aanvoerder van SL 16, vertrekt.

De 19-jarige middenvelder heeft een overeenkomst getekend met de Slowaakse club FC DAC 1904 Dunajská Streda. De ploeg staat momenteel zevende in de lokale Niké Liga.

Ploegmaat van Viktor Djukanovic

Mateta kwam vier jaar geleden aan in Luik. Destijds maakte hij de overstap van Club Brugge. Hij werd voorheen opgeleid bij Lokeren en Anderlecht. Stap voor stap maakte hij zichzelf bekend op de Academie, klom op en klopte uiteindelijk op de deur van het eerste elftal.

Vorig seizoen zette Ivan Leko hem twee keer op de selectielijst voor de A-ploeg. Maar het was met SL 16 dat hij vooral opviel, met meer dan 40 gespeelde wedstrijden, zowel in 1B als in Eerste Nationale.

In Slowakije zal hij een oude teamgenoot tegenkomen. Dunajská Streda heeft namelijk Viktor Djukanovic (vorig seizoen uitgeleend aan Standard), gehuurd van Hammarby.

