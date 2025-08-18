Ramp in het Franse voetbal: 'Traditieclub wordt uitgesloten van alle competities en lijkt ten dode opgeschreven'

Ramp in het Franse voetbal: 'Traditieclub wordt uitgesloten van alle competities en lijkt ten dode opgeschreven'
Het Franse voetbal verliest een traditieclub. AC Ajaccio heeft het faillissement aangevraagd en strijdt nu om... in de vijfde Franse divisie te blijven.

AC Ajaccio is geen profclub meer. L'Ours eindigde vorig seizoen twaalfde in de Ligue 2, maar de schuldenberg is hen uiteindelijk fataal geworden.

Corse Matin weet dat er een put van dertien miljoen euro gegraven is bij de Corsicaanse traditieclub. En hoogstwaarschijnlijk vallen er de komende weken nog enkele lijken uit de kast.

Uitsluiting van alle nationale competities

Ondertussen heeft de Franse voetbalbond duidelijkheid geschept. Ajaccio slaagde er niet in om een begroting op te stellen. De club wordt uitgesloten van alle nationale competities.

In theorie zakt Ajaccio naar Régional 1 (het zesde niveau in Frankrijk, nvdr.), maar zover is het nog niet.. De club doet er echter alles aan om in National 3 (het vijfde niveau, nvdr.) te blijven."

Niét de grootste naam, wél een traditieclub

Ajaccio is niet dé grootste naam uit het Franse voetbal, maar is de voorbije eeuw wel uitgegroeid tot een traditieclub. Maar ook dat lijkt voltooid verleden tijd...

