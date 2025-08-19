Marc Degryse komt met belangrijk advies voor Thorsten Fink: "Met hem in de ploeg"

Genk staat donderdag voor een belangrijke test tegen Lech Poznan. Analist Marc Degryse vindt dat Fink met Tolu moet starten, ondanks de onzekerheid rond zijn toekomst.

KRC Genk maakt nog een serieuze kans om deel te nemen aan de Europa League dit seizoen. Er wacht nog één obstakel, en dat zijn de Polen van Lech Poznan. Deze donderdag wordt de heenwedstrijd al gespeeld.

Die zal doorgaan in Polen, en dus wordt het voor de Limburgers kwestie van een goede uitgangspositie te vinden. Zo zouden ze het de week nadien kunnen afmaken in de eigen Cegeka Arena.



Marc Degryse ziet dat er toch wat druk op staat. "Racing Genk mag zich niet laten uitschakelen door Lech Poznan in de Europa League", zegt de analist bij Het Laatste Nieuws. "Na hun slechte play-offs en hun matige seizoensstart qua puntenaantal, zou het toch weer gezichtsverlies zijn voor Genk mochten ze niet voorbij de Polen geraken."

Degryse wil Tolu in de ploeg zien bij Genk

Degryse kwam ook nog met belangrijk advies aan het adres van coach Thorsten Fink, maar of die ernaar zal luisteren... "Mijn raad aan Fink zou zijn om de strijd aan te gaan met de jongens die er zijn — ongeacht transferperikelen. Dus mét Tolu in de ploeg", klinkt het.

De Duitse trainer kiest bewust voor Oh in de spits, omdat hij de vaste nummer 9 moet worden van Genk dit seizoen. Er wordt nog een uitgaande transfer verwacht van Tolu, al is er nog steeds geen concreet bod. Hij zou momenteel in de belangstelling staan bij Napoli.