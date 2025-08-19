'Napoli denkt aan JPL-spits om Lukaku te vervangen'

'Napoli denkt aan JPL-spits om Lukaku te vervangen'
Tolu Arokodare wacht nog steeds op een transfer, ondanks zijn sterke seizoen bij Genk. Napoli zou hem nu zelfs op het lijstje hebben gezet als vervanger van de geblesseerde Lukaku.

Tolu Arokodare had een drukkere transferzomer verwacht, dat is ondertussen wel duidelijk. De Nigeriaanse spits maakte afgelopen seizoen veel indruk en werd zelfs topschutter in de Jupiler Pro League.

Hij wil graag een transfer maken en dat is ook voor Racing Genk geen probleem. Maar er kwam nog steeds geen concreet bod binnen in Limburg, wat de situatie enorm lastig maakt voor alle partijen.

Tolu start op de bank, omdat de club ervan uit ging dat hij zou vertrekken. Er zou dan een belofte zijn gemaakt met Oh, dat hij de vaste spits wordt dit seizoen. Ook dit zorgt voor frustraties. In een interview met ons liet Tolu al verstaan dat het wat veel wordt.

Gaat Tolu straks Lukaku vervangen bij Napoli?

Ondertussen blijven grotere clubs nog wel de transfermarkt afspeuren naar nieuwe aanvallers. Sinds kort ook Napoli, aangezien Romelu Lukaku enkele maanden out is met een zware blessure aan het dijbeen.

De Italiaanse topclub heeft een lange lijst met kandidaten om hem op te volgen. Vlahovic, Mateta, Krstovic, Dovbyk, Zirkzee, Höjlund, Piccoli, Pinamonti zouden allemaal naast Tolu Arokodare op dat lijstje staan.

Dat schrijft het toonaangevende La Gazetta dello Sport in ieder geval. De kans dat Tolu de nieuwe spits van Napoli wordt lijkt klein, maar het toont toch aan dat de Europese top hem zeker in de gaten houdt.

