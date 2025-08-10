Genk-spits Tolu Arokodare doorbreekt de stilte omtrent transfergeruchten

Racing Genk kon opnieuw niet winnen dit weekend: de Limburgers verloren met 2-1 van Standard. Tolu Arokodare kwam van de bank en scoorde meteen. Hij sprak met ons over zijn situatie.

Racing Genk leed een heel zure nederlaag op het veld van Standard. Ondanks dominantie in het spel, balbezit en schoten, werd het 2-1. Tolu Arokodare scoorde het enige doelpunt van de partij.

"Ik denk niet dat we beter konden spelen", vertelde de Nigeriaanse spits na afloop. "We waren vanaf het begin af aan goed. We probeerden allerlei verschillende dingen, maar we slikten twee ongelukkige doelpunten. Maar goed, er zijn nog veel wedstrijden te spelen."

Voor de spits is het niet gemakkelijk. Iedereen verwacht een transfer, maar hij speelt nog steeds voor Genk. Door het gedoe rond een eventuele transfer start hij nu ook op de bank. Er gaan geruchten rond, maar echt concreet is het nog niet.

"Ik kan er niets over zeggen, ik weet er zelf ook niets van", zegt Tolu bij Voetbalkrant. "Jullie horen geruchten, ik hoor geruchten, maar hebben jullie al iets concreet gehoord?" Zijn voorkeur gaat uit naar de Premier League, maar uiteindelijk staat de Nigeriaan open voor meer.

"Iedereen wil in de Premier League spelen, ik ook. Maar uiteindelijk maakt het niet zoveel uit. Ik wil er gewoon goed voetbal kunnen spelen en geapprecieerd worden, zoals bij Genk. Ik weet niet of het dit seizoen is dat ik vertrek of volgend seizoen."

Tolu sluit dan ook niet uit dat hij dit seizoen gewoon bij Genk blijft, al zou dat toch een grote verrassing lijken. "Alles kan gebeuren in het voetbal", klinkt het. Verder moet de spits nu gewoon afwachten. "Het is heel frustrerend, niet weten wat er allemaal gebeurt. Ik probeer rustig te blijven, ook al slaat mijn hoofd op hol. Maar ik heb mijn vrienden en geliefden die me mentaal stabiel houden."