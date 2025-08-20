Scheidsrechters laten indruk na: KRC Genk-coach Thorsten Fink waarschuwt zijn spelers alvast

KRC Genk bereidt zich in Polen voor op de clash met Lech Poznan in de Europa League-play-offs. Coach Thorsten Fink waarschuwde zijn spelers alvast voor de scheidsrechter.

KRC Genk is in Polen om de wedstrijd tegen Lech Poznan voor te bereiden. De Limburgers spelen donderdag de heenwedstrijd van de play-offs voor de Europa League.

Een overwinning op Poolse grond zou meteen voor meer gerustheid zorgen volgende week. Coach Thorsten Fink wil zijn tegenstander absoluut niet onderschatten. "Lech Poznan heeft kwaliteiten, ze werden niet voor niets landskampioen", zegt hij bij Het Belang van Limburg.



Lees ook... Dimitri De Condé zet de puntjes op de i over mogelijke transfer Tolu naar Napoli

"Ze willen liefst uitgaan van hun fysieke kracht en mentaliteit. Daarvoor maken ze thuis graag gebruik van de steun van hun fanatieke supporters. We moeten voorkomen dat er een helse sfeer ontstaat", klinkt het verder.

Op zijn beurt wil Genk uitgaan van zijn eigen kwaliteiten. "Door af en toe het tempo eruit te halen, maar ook door onze eigen kwaliteiten te benutten. Zolang wij de wet dicteren, kunnen zij geen momentum opbouwen. We moeten ons eigen spel durven spelen. De zege in Leuven heeft voor vertrouwen gezorgd en iedereen wil dolgraag naar de Europa League."

De Duitse trainer heeft zijn spelers al goed gewaarschuwd voor de ref van morgen. "In Europa zijn de scheidsrechters sowieso iets strikter. Alleen de aanvoerder mag verhaal halen, in België gaan ze veel losser met die regel om. We willen niet te goedkoop kaarten pakken die ons in de problemen kunnen brengen."