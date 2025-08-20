Scheidsrechters laten indruk na: KRC Genk-coach Thorsten Fink waarschuwt zijn spelers alvast

Scheidsrechters laten indruk na: KRC Genk-coach Thorsten Fink waarschuwt zijn spelers alvast
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

KRC Genk bereidt zich in Polen voor op de clash met Lech Poznan in de Europa League-play-offs. Coach Thorsten Fink waarschuwde zijn spelers alvast voor de scheidsrechter.

KRC Genk is in Polen om de wedstrijd tegen Lech Poznan voor te bereiden. De Limburgers spelen donderdag de heenwedstrijd van de play-offs voor de Europa League.

Een overwinning op Poolse grond zou meteen voor meer gerustheid zorgen volgende week. Coach Thorsten Fink wil zijn tegenstander absoluut niet onderschatten. "Lech Poznan heeft kwaliteiten, ze werden niet voor niets landskampioen", zegt hij bij Het Belang van Limburg.

Lees ook... Dimitri De Condé zet de puntjes op de i over mogelijke transfer Tolu naar Napoli

"Ze willen liefst uitgaan van hun fysieke kracht en mentaliteit. Daarvoor maken ze thuis graag gebruik van de steun van hun fanatieke supporters. We moeten voorkomen dat er een helse sfeer ontstaat", klinkt het verder.

Op zijn beurt wil Genk uitgaan van zijn eigen kwaliteiten. "Door af en toe het tempo eruit te halen, maar ook door onze eigen kwaliteiten te benutten. Zolang wij de wet dicteren, kunnen zij geen momentum opbouwen. We moeten ons eigen spel durven spelen. De zege in Leuven heeft voor vertrouwen gezorgd en iedereen wil dolgraag naar de Europa League."

De Duitse trainer heeft zijn spelers al goed gewaarschuwd voor de ref van morgen. "In Europa zijn de scheidsrechters sowieso iets strikter. Alleen de aanvoerder mag verhaal halen, in België gaan ze veel losser met die regel om. We willen niet te goedkoop kaarten pakken die ons in de problemen kunnen brengen."

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Lech Poznan - KRC Genk live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30 (21/08).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Europa League
Europa League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
Lech Poznan
Thorsten Fink

Meer nieuws

Dan toch nog iets positief: het slechtste scenario vermeden voor Romelu Lukaku

Dan toch nog iets positief: het slechtste scenario vermeden voor Romelu Lukaku

21:40
AEK Athene-coach Nikolic heeft Anderlecht al héél goed bestudeerd: dit heeft hij te zeggen

AEK Athene-coach Nikolic heeft Anderlecht al héél goed bestudeerd: dit heeft hij te zeggen

21:20
Transfernieuws en Transfergeruchten 20/08: Vranckx - Van Den Kerkhof - Okoh Boniface - Šutalo - Balikwisha

Transfernieuws en Transfergeruchten 20/08: Vranckx - Van Den Kerkhof - Okoh Boniface - Šutalo - Balikwisha

21:00
'Vergeten' Rode Duivel staat dicht bij nieuw avontuur in Italië

'Vergeten' Rode Duivel staat dicht bij nieuw avontuur in Italië

21:00
2
Dimitri De Condé zet de puntjes op de i over mogelijke transfer Tolu naar Napoli

Dimitri De Condé zet de puntjes op de i over mogelijke transfer Tolu naar Napoli

13:00
2
KRC Genk stuitte tot twee keer toe op 'njet' van andere JPL-club, ook Lommel passeert aan de kassa

KRC Genk stuitte tot twee keer toe op 'njet' van andere JPL-club, ook Lommel passeert aan de kassa

18:00
John van den Brom waarschuwt KRC Genk: "Hij is een echte killer"

John van den Brom waarschuwt KRC Genk: "Hij is een echte killer"

12:00
Standard en STVV zijn het oneens: transfer van middenvelder wordt heel moeilijk

Standard en STVV zijn het oneens: transfer van middenvelder wordt heel moeilijk

20:40
Hein Vanhaezebrouck waarschuwt Club Brugge: "Hij gaat ook niet plots de redder des huizes worden"

Hein Vanhaezebrouck waarschuwt Club Brugge: "Hij gaat ook niet plots de redder des huizes worden"

20:00
3
OFFICIEEL: Charleroi bevestigt komst van ervaren international

OFFICIEEL: Charleroi bevestigt komst van ervaren international

19:50
Antwerp heeft akkoord over transfer Balikwisha, al is er nog een héél lastig probleem

Antwerp heeft akkoord over transfer Balikwisha, al is er nog een héél lastig probleem

19:40
3
Ook Union-fans laten van zich horen: is dit de slechtste awayday in de Jupiler Pro League?

Ook Union-fans laten van zich horen: is dit de slechtste awayday in de Jupiler Pro League?

19:30
Licht aan het einde van de tunnel: het nieuws waar Killian Sardella al maanden op wachtte

Licht aan het einde van de tunnel: het nieuws waar Killian Sardella al maanden op wachtte

19:20
Hein Vanhaezebrouck heeft zijn bedenkingen bij Club Brugge-speler: "Met hem ga je geen potten breken"

Hein Vanhaezebrouck heeft zijn bedenkingen bij Club Brugge-speler: "Met hem ga je geen potten breken"

19:00
10
63 miljoen euro, 250 Serie A-wedstrijden en 106 caps: dat is wat Anderlecht zal moeten overwinnen tegen AEK Athene.

63 miljoen euro, 250 Serie A-wedstrijden en 106 caps: dat is wat Anderlecht zal moeten overwinnen tegen AEK Athene.

18:40
1
Brandon Mechele gaat achter Club Brugge-icoon aan: "Ik hoef geen schrik meer te hebben"

Brandon Mechele gaat achter Club Brugge-icoon aan: "Ik hoef geen schrik meer te hebben"

18:20
Standard steekt tandje bij: Marc Wilmots nadert het grote doel van het bestuur

Standard steekt tandje bij: Marc Wilmots nadert het grote doel van het bestuur

17:30
Middenvelder stelt grote doelen: kan hij de verrassing worden bij STVV?

Middenvelder stelt grote doelen: kan hij de verrassing worden bij STVV?

17:15
Ophef rond nieuw stadion La Louvière blijft duren, grote zorgen nu ook bij Union: "Gevaarlijk!"

Ophef rond nieuw stadion La Louvière blijft duren, grote zorgen nu ook bij Union: "Gevaarlijk!"

17:00
5
Voor de eerste keer sinds Kevin De Bruyne: een Belg in het Premier League Team van het Jaar!

Voor de eerste keer sinds Kevin De Bruyne: een Belg in het Premier League Team van het Jaar!

16:30
Gaat Duitse pers Kompany nu helemaal afmaken? Transfer van toptalent is rond, PSV betaalt maar liefst 15 miljoen

Gaat Duitse pers Kompany nu helemaal afmaken? Transfer van toptalent is rond, PSV betaalt maar liefst 15 miljoen

15:50
2
Wauw! Saelemaekers en De Winter krijgen absolute topspits, die twee jaar geleden nog in de JPL speelde, als ploegmaat

Wauw! Saelemaekers en De Winter krijgen absolute topspits, die twee jaar geleden nog in de JPL speelde, als ploegmaat

15:32
3
Spileers krijgt vanaf nu volop zijn kans bij Club Brugge en hij bedankt 'man in de schaduw' van blauw-zwart voor goal

Spileers krijgt vanaf nu volop zijn kans bij Club Brugge en hij bedankt 'man in de schaduw' van blauw-zwart voor goal

15:00
4
KV Mechelen ziet buitenkans en duwt door voor nieuwe aanvaller

KV Mechelen ziet buitenkans en duwt door voor nieuwe aanvaller

14:50
Persoonlijk drama voor Anderlecht-speler: jongere broer verdronken in Senegal

Persoonlijk drama voor Anderlecht-speler: jongere broer verdronken in Senegal

14:33
3
Zomeraanwinst van Beerschot meteen op de vingers getikt door Messoudi

Zomeraanwinst van Beerschot meteen op de vingers getikt door Messoudi

14:30
1
Ontslag Emilio Ferrera zorgt voor spelersrevolte: kleedkamer keert zich tegen bestuur en weigerde te trainen

Ontslag Emilio Ferrera zorgt voor spelersrevolte: kleedkamer keert zich tegen bestuur en weigerde te trainen

14:20
5
Anderlecht rekent tegen AEK op één speler in het bijzonder: "Ze gaan met drie op hem spelen"

Anderlecht rekent tegen AEK op één speler in het bijzonder: "Ze gaan met drie op hem spelen"

14:00
Keisuke Goto benoemt de verschillen tussen Anderlecht en STVV

Keisuke Goto benoemt de verschillen tussen Anderlecht en STVV

13:45
De rekening van Club Brugge: zoveel brengt de Champions League meer op dan de Europa League

De rekening van Club Brugge: zoveel brengt de Champions League meer op dan de Europa League

13:30
3
Voormalig speler, trainer en voorzitter RWDM, Johan Vermeersch, overleden

Voormalig speler, trainer en voorzitter RWDM, Johan Vermeersch, overleden

12:27
3
'STVV mikt op doelman die jeugdopleiding in ons land kreeg, maar daarna naar Engeland trok'

'STVV mikt op doelman die jeugdopleiding in ons land kreeg, maar daarna naar Engeland trok'

12:20
Besnik Hasi legt favorietenrol bij AEK Athene: "Doorgaan zou een stunt zijn"

Besnik Hasi legt favorietenrol bij AEK Athene: "Doorgaan zou een stunt zijn"

11:20
43
'Na eerder geweigerde aanbiedingen: befaamde club meldt zich voor Sutalo, deal bijna rond'

'Na eerder geweigerde aanbiedingen: befaamde club meldt zich voor Sutalo, deal bijna rond'

11:40
Romelu Lukaku reageert voor het eerst op zijn zware blessure

Romelu Lukaku reageert voor het eerst op zijn zware blessure

11:00
1
'KAA Gent overweegt na amper half jaar al vertrek van aanwinst'

'KAA Gent overweegt na amper half jaar al vertrek van aanwinst'

10:30
7

Meer nieuws

Populairste artikels

Europa League

 Play-offs (H)
FC Midtjylland FC Midtjylland 21/08 KuPS KuPS
Malmö FF Malmö FF 21/08 Sigma Olomouc Sigma Olomouc
Brann Brann 21/08 AEK Larnaca AEK Larnaca
Shkendija 79 Shkendija 79 21/08 Ludogorets Ludogorets
Mac. Tel-Aviv Mac. Tel-Aviv 21/08 Dinamo Kiev Dinamo Kiev
Panathinaikos Panathinaikos 21/08 Samsunspor Samsunspor
Zrinjski Zrinjski 21/08 Utrecht Utrecht
Slovan Bratislava Slovan Bratislava 21/08 Young Boys Bern Young Boys Bern
Lech Poznan Lech Poznan 21/08 KRC Genk KRC Genk
Aberdeen Aberdeen 21/08 FCSB FCSB
Rijeka Rijeka 21/08 PAOK PAOK
Lincoln Red IMPS FC Lincoln Red IMPS FC 21/08 Braga Braga

Nieuwste reacties

joris--82 joris--82 over Spileers krijgt vanaf nu volop zijn kans bij Club Brugge en hij bedankt 'man in de schaduw' van blauw-zwart voor goal Oisin Oisin over Hein Vanhaezebrouck waarschuwt Club Brugge: "Hij gaat ook niet plots de redder des huizes worden" BuffaloVince BuffaloVince over 'Vergeten' Rode Duivel staat dicht bij nieuw avontuur in Italië FCBalto FCBalto over Anderlecht - AEK Athene: - PhP PhP over Antwerp heeft akkoord over transfer Balikwisha, al is er nog een héél lastig probleem cartman_96 cartman_96 over Scheidsrechters laten indruk na: KRC Genk-coach Thorsten Fink waarschuwt zijn spelers alvast Impala Impala over "Caféploeg": Engelse en Schotse pers snoeihard voor Rangers FC JaKu JaKu over Wie pikt hem op? '71-voudig Rode Duivel mag op 33-jarige leeftijd gratis en voor niets vertrekken bij zijn club' Demogorgon Demogorgon over Hein Vanhaezebrouck heeft zijn bedenkingen bij Club Brugge-speler: "Met hem ga je geen potten breken" Gewoon Kris Gewoon Kris over 🎥 Gênant: het 'applaus' van de spelers van Anderlecht in Dender gaat viraal Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved