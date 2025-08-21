Luis Enrique doet uitspraken over Donnarumma en zet zijn bazen bij PSG op die manier helemaal uit de wind

Luis Enrique doet uitspraken over Donnarumma en zet zijn bazen bij PSG op die manier helemaal uit de wind
Gianluigi Donnarumma heeft zijn laatste wedstrijd voor PSG gespeeld. De Italiaanse doelman behoort zelfs niet meer tot de wedstrijdkern van de Franse grootmacht. Luis Enrique zet zijn bazen dan weer uit de wind.

Gianluigi Donnarumma heeft zijn laatste wedstrijd voor PSG gespeeld op het WK voor clubs. Sindsdien zit de Italiaanse doelman zelfs niet meer in de wedstrijdselectie. 

Het is geen geheim dat PSG de doelman naar de uitgang duwt. Donnarumma weigerde zijn contract te verlengen én loon in te leveren. De Parijzenaren willen hem deze zomer nog verpatsen. Ondertussen haalde ook de zaakwaarnemer van de doelman al snoeihard uit naar PSG.

Géén beslissing van bestuurskamer?

Luis Enrique liet eerder al optekenen dat de Parijse bestuurskamer niets met de beslissing te maken heeft. De Catalaanse coach blijft zijn bazen uit de wind zetten. 

"Ik heb de beslissing genomen om geen beroep meer te doen op Donnarumma", herhaalt Enrique zijn eerdere woorden in de Franse media. "Gianluigi is één van de beste doelmannen ter wereld, maar ik wil een ander type om mijn soort voetbal te spelen."

Gianluigi Donnarumma is één van de beste doelmannen ter wereld, maar ik wil een ander type om mijn soort voetbal te spelen

Luis Enrique

Wat Enrique daarmee wil zeggen? Donnarumma kreeg meermaals kritiek op zijn voetballende capaciteiten. PSG betaalde deze zomer veertig miljoen euro om Lucas Chevalier weg te halen bij Lille OSC.
 

