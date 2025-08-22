En dat net voor de seizoensstart: vreselijk nieuws voor Olivier Deman

De Bundesliga start dit weekend, maar voor Olivier Deman is er slecht nieuws. De Belg van Werder Bremen liep op training een zware enkelbreuk op en staat lange tijd aan de kant.

De Bundesliga gaat dit weekend van start, en zo konden we naar enkele Belgen uitkijken. Vincent Kompany opent de competitie met Bayern München op vrijdag tegen RB Leipzig, waar Vandevoordt, Bakayoko en Vermeeren spelen.

Maar ook bij Werder Bremen loopt een landgenoot rond: Olivier Deman. Met hem gaat het een heel pak minder goed. De Duitse club kwam namelijk met vreselijk nieuws.

De flankverdediger heeft een zware blessure opgelopen. Op training heeft Deman een enkelbreuk opgelopen, waardoor hij "lange tijd buiten strijd is".

De club specificeert niet de exacte duur, die dus misschien nog niet geweten is. Wel is zeker dat het een lange revalidatie wordt. Voor Deman zal het als een enorme klap komen.

Afgelopen seizoen werd hij uitgeleend aan Antwerp. Nu maakte hij kans op een basisplaats bij Werder Bremen voor de seizoensstart in de Bundesliga.