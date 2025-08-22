Lukas Van Eenoo zegt hoe moeilijk het is om tegen een beloftenploeg als Jong KAA Gent te spelen

Beerschot staat vrijdagavond voor een uitdagende opdracht in de Challenger Pro League: een uitwedstrijd tegen Jong KAA Gent. De Antwerpse club is zich bewust van de complexiteit die gepaard gaat met duels tegen belofteploegen.

Met de komst van Lukas Van Eenoo haalde Beerschot deze zomer een brok ervaring in huis. De 34-jarige middenvelder, bezig aan zijn achttiende seizoen als profvoetballer, brengt niet alleen maturiteit op het veld, maar ook een nuchtere kijk op de competitie. “Ik ben nog altijd even gretig als tien jaar geleden,” klinkt het vastberaden bij Het Belan van Limburg.

Papa geworden

Van Eenoo beleefde een bewogen zomer. Kort na zijn transfer naar het Kiel werd hij vader van zoontje Basile. “Het was een rollercoaster,” vertelt hij in Het Belang van Limburg. “Maar Basile slaapt voorlopig goed en ik geniet volop van het vaderschap. Ik keek er ook enorm naar uit om bij Beerschot te komen voetballen.”

Lees ook... Gertjan De Mets gelukkig bij Beerschot, maar doet ook boekje open over ontslag bij KAA Gent

De focus ligt nu op de confrontatie met Jong KAA Gent. Door het uitstel van de wedstrijd tussen KAA Gent en Anderlecht is het mogelijk dat enkele A-kernspelers van de Buffalo’s meespelen met de beloften. Dat maakt de opdracht voor Beerschot des te complexer. “Het is nooit eenvoudig om tegen die belofteploegen te spelen,” aldus Van Eenoo.

Volgens de middenvelder spelen jonge teams als Jong Gent met meer vrijheid en flair. “Ze zijn onbevangen en technisch vaak sterk. Je mag ze absoluut niet onderschatten. Iedereen verwacht dat je zulke wedstrijden makkelijk wint, maar dat is zelden het geval.”

Bovenin meespelen

Van Eenoo verwijst naar zijn periode bij Patro Eisden, waar hij vorig seizoen regelmatig tegen belofteploegen speelde. “We wonnen veel van die matchen, maar vaak pas na een stilstaande fase. Jong Gent werd vorig jaar kampioen in eerste amateur, dat zegt genoeg.”

Beerschot beseft dat het punten moet pakken in dit soort wedstrijden om bovenaan mee te draaien. Met Van Eenoo als gids in de Challenger Pro League lijkt de club alvast goed voorbereid op de uitdaging die Jong KAA Gent zal bieden.

Gertjan De Mets gelukkig bij Beerschot, maar doet ook boekje open over ontslag bij KAA Gent

