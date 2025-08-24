Dit heeft de Italiaanse pers te zeggen over Kevin De Bruyne na zijn debuut

In zijn eerste Serie A-wedstrijd met Napoli scoorde Kevin De Bruyne al meteen. De Italiaanse pers is al onder de indruk van de Belgische maestro.

Een vrije trap en meteen een eerste doelpunt voor Kevin De Bruyne met Napoli. In Sassuolo scoorde de Belg de 0-2. Een knappe actie dat zijn nieuw tijdperk inluidt.

Napoli speelde een zeer degelijke wedstrijd. De Bruyne bepaalde het speltempo en toonde dat hij klaar is voor de Serie A, wat voor hem compleet nieuw is.



Lees ook... Kevin De Bruyne blinkt meteen uit: dit heeft coach Antonio Conte te zeggen

Een geslaagde start voor Kevin De Bruyne

Na de wedstrijd uitte de Belg zijn vreugde, al bleef hij nuchter. "Ik ben erg blij dat ik gescoord heb, vooral omdat het een belangrijk doelpunt was. We hadden nog beter kunnen doen, maar het was belangrijk om te beginnen met een overwinning", vertelde hij.

In Italië heeft de pers zijn impact ook niet gemist. "De klasse is er," schrijft de Gazzetta dello Sport. "Kevin De Bruyne is het dierbaarste bezit van Napoli na deze mercato. (...) In het Mapei stadion weerklonk maar één naam: Kevin."

"Met zijn eerste doelpunt ooit in de Serie A vergrootte hij de marge van Napoli. Een belangrijk moment, meteen", schrijft Corriere dello Sport op zijn beurt. Zulke dingen zullen we dit seizoen nog wel vaker mogen lezen...