Marc Degryse legt uit waarom Dries Mertens het zo moeilijk heeft om te zeggen dat hij stopt

Voormalig Rode Duivel Dries Mertens heeft zijn afscheid als profvoetballer aangekondigd, maar volgens analist Marc Degryse blijft de beslissing mentaal zwaar. De fysieke fitheid van Mertens maakt het loslaten van zijn carrière bijzonder complex.

Dries Mertens kondigde op Marktrock in Leuven zijn afscheid aan, maar liet de deur voor een eventuele terugkeer nog altijd op een kier. Volgens Marc Degryse, analist bij Het Laatste Nieuws, is het voor Mertens moeilijk om definitief afscheid te nemen omdat hij nog steeds in uitstekende fysieke conditie verkeert.

In tegenstelling tot Eden Hazard en Jan Vertonghen, die hun carrière beëindigden vanwege fysieke ongemakken, stopt Mertens niet uit noodzaak. “Dries heeft moeite om dat ook echt uit te spreken,” aldus Degryse in Gazet van Antwerpen. “Zijn lichaam is niet op, en dat maakt het afscheid dubbel.”



Mentale strijd bij afscheid

De situatie van Mertens is volgens Degryse uniek. De aanvaller, die jarenlang uitblonk bij Napoli en de Rode Duivels, blijft worstelen met de gedachte dat hij nog door zou kunnen. Die mentale strijd is typerend voor topsporters die hun carrière beëindigen zonder fysieke dwingende reden.

Mertens’ status als ereburger van Napels onderstreept zijn impact op en naast het veld. Zijn prestaties en persoonlijkheid worden breed gewaardeerd, en zijn afscheid roept dan ook veel emotie op bij fans en collega’s.

Twijfel

Toch blijft de twijfel bestaan, mede door zijn aanhoudende fitheid en competitieve ingesteldheid en zijn twijfelende woorden. Volgens Degryse is het belangrijk dat Mertens de ruimte krijgt om zijn beslissing te verwerken. “Die gedachte zal wel door zijn hoofd blijven malen: ‘Ik kan nog door,’” voegt hij er nog aan toe.