Racing Genk neemt afscheid van overbodige middenvelder

Racing Genk heeft een uitgaande transfer weten af teronden. De Limburgers nemen afscheid van Aziz Ouattara, een overbodige middenvelder die het voorbije seizoen op uitleenbasis bij KV Mechelen actief was.

Aziz Ouattara is al een tijdje een overbodige speler bij Racing Genk. De middenvelder trainde tijdens de voorbereiding mee met Jong Genk en mocht uitkijken naar een nieuwe werkgever.

Enkele dagen geleden kon u al lezen dat het Israëlische Maccabi Netanya interesse toonde om de middenvelder over te nemen. En nu is de transfer ook officieel. De nieuwe werkgever van Ouattara heeft de komst van de middenvelder zelf aangekondigd.

Racing Genk zou nog een kleine som verdienen aan de middenvelder die drie jaar geleden voor twee miljoen euro werd weggeplukt bij Hammarby. Volgens Het Laatste Nieuws ontvangen de Limburgers nog een transfersom van 200 duizend euro. Enkel de medische tests kunnen de transfer van de Ivoriaan nog in de weg staan.

Daarnaast zou Genk ook een doorverkooppercentage van 25 procent hebben afgedwongen. Vorig seizoen speelde Ouattara op huurbasis bij KV Mechelen en nu verlaat hij de Limburgers dus definitief.

Komende donderdag verdedigt Genk een riante voorsprong van 1-5 in de playoffs van de Europa League. Er moet al een mirakel gebeuren zodat Genk zijn bonus van vier doelpunten weggeeft tegen het Poolse Lech Poznan.