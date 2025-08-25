Standard-coach Rednic staat onder druk: dit is wat het bestuur ervan vindt

Na een sterke start met 6 op 6 zit Standard in een dip: zware nederlagen tegen Union en Cercle zorgen voor ontevredenheid bij het bestuur, waardoor coach Rednic al onder druk staat.

Standard begon goed aan het seizoen, met een 6 op 6. Alleen is het de laatste weken toch een pak minder. Na de 3-0 nederlaag tegen Union SG, volgde een 0-3 verliespartij tegen Cercle Brugge.

Coach Rednic zat zondagochtend al samen met het volledige clubbestuur. CEO Giacomo Angelini, sportief directeur Marc Wilmots en algemeen manager Pierre François, volgens Sudinfo.



Het bestuur is erg ontevreden over het spelniveau en verwacht meer. Zeker nadat de Rouches maar liefst 11 inkomende transfers deden deze zomer.

Er wordt normaal gezien goed verdedigd (tegen Cercle Brugge niet), maar het bestuur wil dat er meer met de bal gedaan wordt tegen kleinere ploegen. Er is dus ook ontevredenheid over de tactische keuzes van de trainer.

Zo staat Rednic toch al onder wat druk voor de wedstrijd tegen OH Leuven, deze zondag. Over zijn ontslag wordt nog niet gepraat, maar druk is er zeker. Deze negatieve resultaten vallen net nu Giacomo Angelini deals met investeerders wil afronden...