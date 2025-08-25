STVV blaakt van ambitie: "Dit is geen sprookje"

STVV verrast vriend en vijand dit seizoen. Met 13 punten uit 5 wedstrijden staat de club ongeslagen aan kop in de Jupiler Pro League. Een sprookje? Bij De Kanaries willen ze nog veel hoger mikken, zoveel is duidelijk.

Met een score van 13 op 15 is de Limburgse ploeg de revelatie van het seizoensbegin. Op dit moment zijn ze zelfs alleen leider in de klassering door het puntenverlies van Union SG.

“Vorig seizoen had je één speler die bijna alle doelpunten maakte, terwijl er dit jaar meerdere spelers zijn die het verschil kunnen maken”, stipte Robert-Jan Vanwesemael aan in Het Belang van Limburg.

“Dat geeft dan weer meer jongens vertrouwen, waardoor er ook meer acties worden gemaakt." Ook defensief staat het volgens de speler van STVV heel erg goed, waardoor er sneller punten kunnen worden gepakt.

Blijven knallen is het devies van Robert-Jan Vanwesemael

Met 13 op 15 gaat het team bijzonder sterk van start. Levert dat binnen 25 speeldagen ook bijvoorbeeld een ticket voor de Champions' Play-offs op? Dat zal nog moeten blijken, maar het geloof is alvast groot bij de club.

"Voor mij is dit geen sprookje. We spelen als team, en als je hard voor elkaar werkt, ben je nu eenmaal moeilijk te verslaan. Nu is het zaak om de voetjes op de grond te houden. We gaan blijven knallen, en dan zien we wel waar we uitkomen.”