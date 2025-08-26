📷 Dit is de zeven jaar oudere rapster die het hart van Lamine Yamal veroverde

Lamine Yamal, het 18-jarige supertalent van FC Barcelona, lijkt zijn hart verloren te hebben aan Nicki Nicole, een 25-jarige Argentijnse rapster. De twee deelden op Instagram een foto samen, waarop een feesttaart, rozenblaadjes en hartvormige ballonnen te zien waren.

De gelegenheid was de verjaardag van Nicole, die zo meteen ook het moment werd waarop de relatie publiek werd gemaakt. De reacties op sociale media logen er niet om: duizenden fans stuurden hartjes en felicitaties naar het koppel.

Yamal hield zijn bijschrift eenvoudig met twee hartjes en een taartemoji, terwijl Nicole veel uitgebreider liet blijken hoe verliefd ze is. De manier waarop de twee poseren, liet weinig ruimte voor twijfel. Het is niet de eerste keer dat de twee samen werden gespot.

Al op Yamal’s eigen verjaardagsfeest, ruim een maand geleden, doken beelden op van het duo. Daar poseerden ze samen met het “304”-gebaar, een verwijzing naar Rocafonda, de wijk waar Yamal opgroeide. Sindsdien werden ze steeds vaker in elkaars gezelschap gezien.

Link met Lionel Messi

Zo woonde Nicole op 10 augustus, gekleed in een Barça-shirt, een oefenwedstrijd tegen Como bij. Vorige week werden de twee zelfs samen gesignaleerd op de privéluchthaven van Barcelona, na wat in de Spaanstalige pers werd omschreven als een romantisch weekend in Monaco.

Nicole is zelf een grote naam in de muziekwereld. Met meer dan 22 miljoen volgers op Instagram, acht Latin Grammy-nominaties en steun van beroemdheden als Lionel Messi en Carlos Alcaraz, behoort ze tot de bekendste artiesten uit Latijns-Amerika. De connectie met Messi is extra bijzonder, want net als hij groeide Nicole op in Rosario.

Voor Yamal lijkt de relatie een nieuw hoofdstuk in te luiden na een turbulente zomer. Hij verbrak onlangs zijn relatie met jeugdliefde Alex Padilla en kwam onder vuur te liggen na een omstreden verjaardagsfeest. Ook de geruchten over een link met model Fati Vazquez circuleren niet langer. Alles wijst erop dat Nicki Nicole nu de vrouw is die zijn hart heeft veroverd.