De onrust blijft: weert RWDM Brussels Textor-kritische boodschappen van supporters? Beide kampen spreken zich uit

De onrust rond eigenaar John Textor is nog altijd niet gaan liggen bij RWDM Brussels, zoals de club nu officieel heet. De Amerikaan is nog steeds niet populair bij de RWDM-supporters.

Hij was al niet erg geliefd bij sommige fans van de traditieclub uit Sint-Jans-Molenbeek, maar zijn populariteit kelderde verder door zijn plan om het vierletterwoord RWDM uit de clubnaam te schrappen. Het kwam uiteindelijk tot een compromis. RWDM bleef in de naam, maar er werd 'Brussels' aan toegevoegd, om voor de internationale erkenning te zorgen waar Textor naar op zoek was.

Niet alle fans worden toegelaten om hun onvrede over Textor te uiten. "Al voor de eerste thuiswedstrijd is er gecontroleerd op spandoeken, terwijl we niet goed wisten waarom. De week nadien, bij de uitwedstrijd in Lokeren, kregen we zelfs van de lokale politie daar de boodschap dat zo’n spandoeken in een proces-verbaal zouden kunnen uitmonden", zegt een RWDM-fan aan BRUZZ.

Textor niet enkel bij RWDM Brussels onder vuur

Aanvankelijk werden spandoeken met de tekst 'Textor out' wel nog toegelaten. Hij zal van zulke teksten niet opkijken: ook supporters van Lyon kwamen hiermee voor de dag na de degradatie van Franse clubs. In aanloop naar de thuiswedstrijd tegen Beveren had RWDM Brussels overigens een duidelijke boodschap voor de fanclubs.

Er zou geen enkel spandoek of tifo met een kwetsend karakter tegenover de voorzitter of eigenaar worden toegestaan. De fans toonden zich dan maar van hun meer ludieke kant, met spandoeken als 'TJ out' of 'Ctrl+Alt+Txtr'. Andere spandoeken werden wel in beslag genomen, wat leidde tot een opstootje tussen fans en een steward.

RWDM Brussels beslist op basis van intern reglement

Er werd voor een supporter een proces-verbaal opgemaakt vanwege geweld ten aanzien van de steward, met ook een stadionverbod van 15 dagen. RWDM Brussels wil niet gezegd worden dat Textor-kritische spandoeken systematisch geweerd worden. "Maar we verbieden volgens ons intern reglement wel boodschappen die aan personen gericht zijn", verduidelijkt woordvoerder Damien Byttebier.