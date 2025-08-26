De onrust blijft: weert RWDM Brussels Textor-kritische boodschappen van supporters? Beide kampen spreken zich uit

De onrust blijft: weert RWDM Brussels Textor-kritische boodschappen van supporters? Beide kampen spreken zich uit
Foto: © photonews
Word fan van RWDM Brussels! 45

De onrust rond eigenaar John Textor is nog altijd niet gaan liggen bij RWDM Brussels, zoals de club nu officieel heet. De Amerikaan is nog steeds niet populair bij de RWDM-supporters.

Hij was al niet erg geliefd bij sommige fans van de traditieclub uit Sint-Jans-Molenbeek, maar zijn populariteit kelderde verder door zijn plan om het vierletterwoord RWDM uit de clubnaam te schrappen. Het kwam uiteindelijk tot een compromis. RWDM bleef in de naam, maar er werd 'Brussels' aan toegevoegd, om voor de internationale erkenning te zorgen waar Textor naar op zoek was. 

Niet alle fans worden toegelaten om hun onvrede over Textor te uiten. "Al voor de eerste thuiswedstrijd is er gecontroleerd op spandoeken, terwijl we niet goed wisten waarom. De week nadien, bij de uitwedstrijd in Lokeren, kregen we zelfs van de lokale politie daar de boodschap dat zo’n spandoeken in een proces-verbaal zouden kunnen uitmonden", zegt een RWDM-fan aan BRUZZ.

Textor niet enkel bij RWDM Brussels onder vuur

Aanvankelijk werden spandoeken met de tekst 'Textor out' wel nog toegelaten. Hij zal van zulke teksten niet opkijken: ook supporters van Lyon kwamen hiermee voor de dag na de degradatie van Franse clubs. In aanloop naar de thuiswedstrijd tegen Beveren had RWDM Brussels overigens een duidelijke boodschap voor de fanclubs.

Er zou geen enkel spandoek of tifo met een kwetsend karakter tegenover de voorzitter of eigenaar worden toegestaan. De fans toonden zich dan maar van hun meer ludieke kant, met spandoeken als 'TJ out' of 'Ctrl+Alt+Txtr'. Andere spandoeken werden wel in beslag genomen, wat leidde tot een opstootje tussen fans en een steward.

RWDM Brussels beslist op basis van intern reglement

Er werd voor een supporter een proces-verbaal opgemaakt vanwege geweld ten aanzien van de steward, met ook een stadionverbod van 15 dagen. RWDM Brussels wil niet gezegd worden dat Textor-kritische spandoeken systematisch geweerd worden. "Maar we verbieden volgens ons intern reglement wel boodschappen die aan personen gericht zijn", verduidelijkt woordvoerder Damien Byttebier.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
RWDM Brussels

Meer nieuws

Cyriel Dessers ziet nog kansen tegen Club Brugge: "We hebben weinig keuze..."

Cyriel Dessers ziet nog kansen tegen Club Brugge: "We hebben weinig keuze..."

17:40
Club Brugge-coach Nicky Hayen zegt hoe het zit met Joel Ordonez

Club Brugge-coach Nicky Hayen zegt hoe het zit met Joel Ordonez

17:20
Het grote moment is aangebroken voor Koni De Winter

Het grote moment is aangebroken voor Koni De Winter

17:00
Patrick Goots lyrisch over Bas Van den Eynden (ex-KV Mechelen), de 'goalgetter' van Beerschot: "Ik vind het straf"

Patrick Goots lyrisch over Bas Van den Eynden (ex-KV Mechelen), de 'goalgetter' van Beerschot: "Ik vind het straf"

16:45
Transfernieuws en Transfergeruchten 26/08: Wamu Oyatambwe - Bouchouari - Arokodare - Stassin - Lammens

Transfernieuws en Transfergeruchten 26/08: Wamu Oyatambwe - Bouchouari - Arokodare - Stassin - Lammens

16:00
Niet enkel voor Club Brugge: dit zijn alle redenen waarom het belangrijk is om 2 clubs in de Champions League te hebben

Niet enkel voor Club Brugge: dit zijn alle redenen waarom het belangrijk is om 2 clubs in de Champions League te hebben

16:40
9
Moet Club Brugge nog een vertrek vrezen? 'Joaquin Seys in beeld bij Premier League-club'

Moet Club Brugge nog een vertrek vrezen? 'Joaquin Seys in beeld bij Premier League-club'

16:30
1
KRC Genk vangt miljoenen: talent vertrekt naar AS Monaco

KRC Genk vangt miljoenen: talent vertrekt naar AS Monaco

16:00
KV Mechelen geconfronteerd met realiteit: op de Bosuil is gebleken wie Lion Lauberbach is als voetballer Opinie

KV Mechelen geconfronteerd met realiteit: op de Bosuil is gebleken wie Lion Lauberbach is als voetballer

15:15
12 uur vliegen voor belangrijkste match van het jaar: deze Rode Duivel staat al voor heel groot moment in zijn seizoen

12 uur vliegen voor belangrijkste match van het jaar: deze Rode Duivel staat al voor heel groot moment in zijn seizoen

15:30
Brandon Mechele is duidelijk over ploegmaat bij Club: "Over hem moeten we niet te veel spreken"

Brandon Mechele is duidelijk over ploegmaat bij Club: "Over hem moeten we niet te veel spreken"

15:00
"Hij was mijn idool": Kevin De Bruyne vertelt over zijn jeugd en de keer dat hij "verliefd werd op voetbal"

"Hij was mijn idool": Kevin De Bruyne vertelt over zijn jeugd en de keer dat hij "verliefd werd op voetbal"

14:20
Anderlecht krijgt mooie opsteker voor cruciale wedstrijd tegen AEK Athene

Anderlecht krijgt mooie opsteker voor cruciale wedstrijd tegen AEK Athene

14:00
1
Vincent Kompany bereidt zich voor op "eerste finale": "Dit is niet zomaar een match"

Vincent Kompany bereidt zich voor op "eerste finale": "Dit is niet zomaar een match"

13:30
Opmerkelijke afwezige bij Club Brugge, daags voor cruciale match tegen Rangers

Opmerkelijke afwezige bij Club Brugge, daags voor cruciale match tegen Rangers

13:00
14
Verrassend: voormalige Anderlecht-speler zet zijn carrière verder in... Marokko

Verrassend: voormalige Anderlecht-speler zet zijn carrière verder in... Marokko

12:40
Vanhaezebrouck onthult wat STVV beter doet dan RSCA en ziet Vrancken revanche nemen: "Daar had hij het moeilijk mee"

Vanhaezebrouck onthult wat STVV beter doet dan RSCA en ziet Vrancken revanche nemen: "Daar had hij het moeilijk mee"

12:30
1
Ook goeie vriend Sam Kerkhofs twijfelt aan voetbalpensioen Dries Mertens

Ook goeie vriend Sam Kerkhofs twijfelt aan voetbalpensioen Dries Mertens

12:20
3
Héél lucratief, maar fans Anderlecht vrezen voor uitkomst: hoe Union het nieuwe veld van het Lotto Park betaalt

Héél lucratief, maar fans Anderlecht vrezen voor uitkomst: hoe Union het nieuwe veld van het Lotto Park betaalt

11:30
61
In Nederland is grote discussie losgebroken rond Belg: "Hebben ze de ballen niet?"

In Nederland is grote discussie losgebroken rond Belg: "Hebben ze de ballen niet?"

12:00
Serie A-club laat van zich horen over de transfer van Charleroi-sterkhouder Nikola Stulic

Serie A-club laat van zich horen over de transfer van Charleroi-sterkhouder Nikola Stulic

11:15
Wordt het dan deze Europese topper voor Tolu? Alternatief voor zijn goeie vriend die transfer in het water zag vallen

Wordt het dan deze Europese topper voor Tolu? Alternatief voor zijn goeie vriend die transfer in het water zag vallen

11:00
2
Het grote enigma van KV Mechelen: "Moest hij dat hebben, zat hij nu bij Napoli"

Het grote enigma van KV Mechelen: "Moest hij dat hebben, zat hij nu bij Napoli"

10:30
3
Hein Vanhaezebrouck ziet door Anderlecht uitgeleende speler terugkeren en potten breken

Hein Vanhaezebrouck ziet door Anderlecht uitgeleende speler terugkeren en potten breken

10:00
📷 Dit is de zeven jaar oudere rapster die het hart van Lamine Yamal veroverde

📷 Dit is de zeven jaar oudere rapster die het hart van Lamine Yamal veroverde

09:30
Wie is Kaye Furo, de 18-jarige die de voorkeur krijgt op Gustaf Nilsson bij Club Brugge?

Wie is Kaye Furo, de 18-jarige die de voorkeur krijgt op Gustaf Nilsson bij Club Brugge?

09:00
10
Soap rond Ordonez nog bijlange niet afgelopen: Club Brugge twijfelt ook aan financiën van Marseille

Soap rond Ordonez nog bijlange niet afgelopen: Club Brugge twijfelt ook aan financiën van Marseille

08:40
26
Spits ziet zijn kans en wil absoluut transfer om naar WK te kunnen met Duivels, maar... zijn club ligt dwars

Spits ziet zijn kans en wil absoluut transfer om naar WK te kunnen met Duivels, maar... zijn club ligt dwars

08:20
Anderlecht probeert Luis Vazquez te slijten, maar JPL-club wil niet toehappen

Anderlecht probeert Luis Vazquez te slijten, maar JPL-club wil niet toehappen

08:00
3
Deze ploeg wil Senne Lammens nog wegkapen voor de neus van Manchester United, maar... weinig kans

Deze ploeg wil Senne Lammens nog wegkapen voor de neus van Manchester United, maar... weinig kans

07:40
Transfer in de maak? Entourage van Turkse topclub reist naar Engeland af om deal te sluiten voor Wout Faes

Transfer in de maak? Entourage van Turkse topclub reist naar Engeland af om deal te sluiten voor Wout Faes

07:20
3
Na de prima competitiestart: Heeft RFC Liège zijn nieuwe Adriano Bertaccini eindelijk gevonden?

Na de prima competitiestart: Heeft RFC Liège zijn nieuwe Adriano Bertaccini eindelijk gevonden?

06:30
1
En ineens staat Jan-Carlo Simic op vertrekken bij Anderlecht: onderhandelingen al opgestart

En ineens staat Jan-Carlo Simic op vertrekken bij Anderlecht: onderhandelingen al opgestart

07:00
8
Openhartig interview met Anderlecht-verrassing Marco Kana die Vanhaezebrouck tegenspreekt: "De nieuwe Kompany?" Interview

Openhartig interview met Anderlecht-verrassing Marco Kana die Vanhaezebrouck tegenspreekt: "De nieuwe Kompany?"

06:00
Is het al goud wat blinkt bij de Kanaries? Er zijn nog ferme werkpunten ook

Is het al goud wat blinkt bij de Kanaries? Er zijn nog ferme werkpunten ook

05:30
Jarne Steuckers laat er geen enkele twijfel over bestaan richting terugwedstrijd in Genk

Jarne Steuckers laat er geen enkele twijfel over bestaan richting terugwedstrijd in Genk

23:30

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 3
KAA Gent KAA Gent 1-1 K Beerschot VA K Beerschot VA
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 2-1 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
RWDM Brussels RWDM Brussels 0-2 SK Beveren SK Beveren
Lierse SK Lierse SK 3-2 Eupen Eupen
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 0-3 KV Kortrijk KV Kortrijk
Jong Genk Jong Genk 0-0 Seraing Seraing
Francs Borains Francs Borains 0-0 Lommel SK Lommel SK
KSC Lokeren KSC Lokeren 0-1 Luik FC Luik FC

Nieuwste reacties

FCB vo altijd FCB vo altijd over Héél lucratief, maar fans Anderlecht vrezen voor uitkomst: hoe Union het nieuwe veld van het Lotto Park betaalt Lucky Nilis Lucky Nilis over Wordt het dan deze Europese topper voor Tolu? Alternatief voor zijn goeie vriend die transfer in het water zag vallen Oisin Oisin over Niet enkel voor Club Brugge: dit zijn alle redenen waarom het belangrijk is om 2 clubs in de Champions League te hebben Eldonte Eldonte over Moet Club Brugge nog een vertrek vrezen? 'Joaquin Seys in beeld bij Premier League-club' -URKO -URKO over 'Antwerp heeft cash nodig': waarom topdeals dringend worden op Bosuil rinus michels rinus michels over Anderlecht probeert Luis Vazquez te slijten, maar JPL-club wil niet toehappen rinus michels rinus michels over Anderlecht krijgt mooie opsteker voor cruciale wedstrijd tegen AEK Athene André Coenen André Coenen over 📷 Ziehier het Rode Duivels-shirt voor het Wereldkampioenschap 2026! Dog3 Dog3 over Twee spelers van La Louvière in ons team van de week! JaKu JaKu over Transfer in de maak? Entourage van Turkse topclub reist naar Engeland af om deal te sluiten voor Wout Faes Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved